Objavljena lista top 10 najzgodnijih muškaraca preko 50 godina: Pogledajte tko je na vrhu

Foto: Profimedia

Najstariji na popisu je bivši James Bond, Pierce Brosnan

31.8.2025.
16:35
Lea Obelić
Profimedia
Organizacija AARP, objavila je svoju najnoviju listu najzgodnijih glumaca starijih od 50 godina – a na samom vrhu našao se britanski glumac Idris Elba (52).

Na popisu se našla 25-ica holivudskih veterana koji, kako kažu iz AARP-a, odišu posebnom karizmom, energijom i onim neuhvatljivim „zvjezdanim faktorom”.

Foto:

Idris Elba, poznat po ulogama u serijama The Wire i Luther, u kojoj je osvojio i Zlatni globus, zauzeo je prvo mjesto. Odmah iza njega su Pedro Pascal (50), zvijezda serija The Last of Us i The Mandalorian, te Noah Wyle (54), koji je mnogima ostao u pamćenju iz hit-serije ER.

Foto: Profimedia

Na listi su se našli i mnogi poznati favoriti publike poput Georgea Clooneya (64), Brada Pitta (61), Daniela Craiga (57), Patricka Dempseyja (59), Denzela Washingtona (70) i Keanua Reevesa (60).

Foto: Profimedia

Najstariji na popisu je bivši James Bond, Pierce Brosnan (72), dok je Pascal najmlađi član ove prestižne postave. Zanimljivo je da su izostali neki glumci koje su fanovi očekivali, poput Johnnyja Deppa (62), Bena Afflecka (53) i Antonija Banderasa (65).

Foto:

Top 10 najzgodnijih po AARP-u je:

Idris Elba (52)

Pedro Pascal (50)

Noah Wyle (54)

George Clooney (64)

Denzel Washington (70)

Brad Pitt (61)

Daniel Craig (57)

Patrick Dempsey (59)

Dwayne Johnson (53)

Keanu Reeves (60)

Idris ElbaPedro PascalNoah WyleClooneyBrad PittDaniel CraigDenzel WashingtonPatrick Dempsey
