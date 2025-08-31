Odrastao uz pjesme Justina Biebera, pa odlučio postati on: Dvojnik pjevača zarađuje na sličnosti

Dvojnik kanadskog pjevača Justina Biebera (31), Dylan Desclos, mladi je Francuz koji nevjerojatnom fizičkom sličnošću s pop-zvijezdom osvaja društvene mreže i nastupe pretvara u unosan posao.

Foto: Profimedia

Dylan se ne skriva iza slučajne sličnosti – namjerno njeguje Bieberov stil. Od pletenih kapa i oversized majica do identično postavljenih tetovaža i zubnih navlaka, svaki detalj pomno je odabran kako bi što više podsjećao na slavnog Kanađanina. Kad se pojavi u klubu ili na ulici, ljudi ga zamjenjuju za Biebera i odmah vade fotoaparate i prilaze mu.

Foto: Profimedia

Sebe opisuje kao imitatora čija je namjera prvenstveno zabaviti, ali i iskoristiti jedinstvenu prednost: lice koje zbunjuje čak i najveće fanove Justina Biebera. Snima skečeve za društvene mreže i često organizira pojavljivanja na događanjima gdje testira koliko brzo će ga ljudi zamijeniti s originalom.

Foto: Profimedia

Na Instagramu ga prati oko 20 tisuća ljudi, a na TikToku još više, oko 30 tisuća, s brojem pregleda koji konstantno raste.

Iako o svom privatnom životu ne govori puno, poznato je da je odrastao slušajući Bieberove pjesme i da je na vrijeme prepoznao priliku za zaradu pomoću sličnosti s pjevačem. Danas surađuje s brendovima, nastupa na privatnim događanjima i okuplja sve veći broj obožavatelja.

Foto: Profimedia

Sam govori kako ne pokušava nikoga prevariti. Uvijek jasno ističe da nije Justin Bieber, već njegov dvojnik koji samo koristi ono što mu je priroda (i stil) dala.

