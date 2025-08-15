Justin Bieber u društvu predatora: Njegov prijatelj slao neprimjerene poruke maloljetnici

Kanadski pjevač Justin Bieber (31) ponovno je u centru pažnje zbog svog prijateljstva s televizijskom zvijezdom Kyleom Masseyjem (33). Tijekom izlaska, Bieber i Massey uživali su u atmosferi u noćnom klubu, a Justin je na Instagramu podijelio trenutke s prijateljem, u sklopu promocije novog albuma glazbenika Gunne, The Last Wun.

Iako su Bieber i Massey dugogodišnji prijatelji, povezivanje pjevača s kontroverznim glumcem izazvalo je zabrinutost među obožavateljima. Naime, posljednjih nekoliko mjeseci sve više fanova izražava zabrinutost zbog Justinova zdravlja, koje je, prema nekim glasinama, narušeno, kao i zbog spekulacija o njegovim bračnim nesuglasicama sa suprugom, modelom i poduzetnicom Hailey Bieber (28), prenosi Daily Mail.

Kontroverze vezane uz Masseyja uključuju ozbiljne optužbe koje su pokrenute protiv njega prije četiri godine. Glumac je tada optužen da je poslao pornografske slike 13-godišnjoj djevojčici, a u srpnju 2021. suočio se s kaznenom prijavom zbog nemoralne komunikacije s maloljetnicima. Massey je kategorički demantirao ove optužbe, navodeći da nijedno dijete nikada ne bi smjelo biti izloženo seksualno eksplicitnim materijalima.

Također, nekoliko žena iznijelo je tvrdnje da je Massey imao predatorsko ponašanje, optužujući ga da je komunicirao s njima dok su bile tinejdžerice, putem društvenih mreža poput Snapchata i Instagrama. Osim toga, u ožujku 2019. godine podnesena je građanska tužba tražeći odštetu od 1,5 milijuna dolara zbog sličnih optužbi. Međutim, taj je postupak odbačen u prosincu 2019. godine, nakon što je odvjetnik tužiteljice povukao svoju zastupničku podršku.

