Što se dogodilo Bieberu? Kamera uhvatila trenutak kada ga je nešto jako dirnulo

Kanadski pjevač Justin Bieber (31) ovih je dana viđen u poznatom restoranu Giorgio Baldi u Santa Monici, omiljenom okupljalištu brojnih zvijezda.

Foto: Ngre, Spot, Geva

Nakon večere, pjevač je izašao van jer je pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno, a ondje se dogodio trenutak koji ga je, kako kaže, posebno dirnuo.

Foto: Ngre, Spot, Geva

Bieber je u prostoru za pušače zapalio cigaretu, no nešto ga je toliko emotivno pogodilo da je zagrlio prijatelja s kojim je bio na večeri. Iako nije otkrio što ga je točno ganulo, fotografi su zabilježili taj neočekivani i intimni trenutak.

Foto: Spot, Geva, Ngre

Podsjetimo, poznato je kako je Bieber strastveni pušač, a tijekom karijere je konzumirao i opojna sredstva te droge. Više puta je priveden te bio prozivan zbog kontroverznih ponašanja, a u zadnje vrijeme i prema supruzi, manekenki Hailey Bieber (28) s kojom ima sina Jacka Bluesa.

