Završnica sezone u sportu koji polako osvaja Europu

Aktualno Paddy Power World Darts Championship 2025/26 u prvih je desetak dana ponudilo više drame, šokova i nezaboravnih trenutaka nego što mnogi turniri isporuče tijekom cijelog trajanja. Kultni Alexandra Palace ponovno je epicentar pikado svijeta – mjesto gdje su padali bivši svjetski prvaci, pisale se povijesne priče i otvarala pitanja o granicama sportskog pritiska.

Ovo je najveće izdanje u povijesti turnira. Broj sudionika povećan je sa 96 na 128, a ukupni nagradni fond udvostručen na pet milijuna funti. No, umjesto „sigurnog puta“ za favorite, proširenje je donijelo potpuni kaos.

Najveći šok priredio je Nizozemac Wesley Plaisier, 92. igrač svijeta, koji je u drugom kolu deklasirao svjetskog prvaka iz 2021. godine, Gerwyna Pricea, s uvjerljivih 3:0 u setovima. "Ledeni čovjek" iz Walesa, koji je nakon pobjede u prvom kolu samouvjereno izjavio da ga nitko neće pobijediti, ostao je potpuno nemoćan. Sličnu sudbinu doživio je i dvostruki svjetski prvak Peter Wright. Škot osebujnog stila poražen je s 3:0 od njemačkog debitanta Arna Merka, odigravši meč daleko ispod svoje razine.

Niz iznenađenja tu nije stao. Svjetski prvak iz 2023., Michael Smith, ispao je od Nielsa Zonnevelda, dok je šesti nositelj Danny Noppert pokleknuo u epskom meču protiv Engleza Justina Hooda, koji je slavio u odlučujućem legu petog seta. Rano su se oprostili i favoriti iz sjene poput Dimitrija Van den Bergha i Rossa Smitha, a legendarni peterostruki svjetski prvak Raymond van Barneveld ispao je već u prvom kolu od Švicarca Stefana Bellmonta, koji je time ostvario prvu pobjedu za svoju zemlju u povijesti ovog natjecanja.

Jedan od najljepših trenutaka turnira ispisao je David Munyua, prvi predstavnik Kenije u povijesti PDC Svjetskog prvenstva. U meču protiv 18. nositelja Mikea De Deckera, Munyua je gubio 0:2 u setovima i činilo se da je njegov san gotov. No, uslijedio je jedan od najvećih preokreta u povijesti Alexandra Palacea. Kenijac je osvojio tri seta zaredom i pobjedom od 3:2 ostvario senzaciju o kojoj će se još dugo pričati.

Publiku je ponovno oduševio i Paul Lim. U 71. godini postao je najstariji igrač s pobjedom na ovom turniru, podsjetivši zašto je pikado sport koji spaja generacije.

Turnir, nažalost, nije prošao bez mračnih epizoda. Škot Cameron Menzies nakon poraza je izgubio kontrolu, udarajući po stolu i ozlijedivši ruku, prizori koji su šokirali gledatelje. Ispričao se kasnije, navodeći osobne probleme.

Još veći odjek imao je slučaj Dom Taylor, koji je nakon pobjede u prvom kolu bio pozitivan na doping-test te je momentalno izbačen s turnira. Njegov sljedeći protivnik Jonny Clayton prošao je dalje bez borbe, ali gorak okus je ostao.

Natjecanje se nastavlja 27. prosinca mečevima trećeg kola, a unatoč dosadašnjem kaosu – glavni favoriti su i dalje u igri. Branitelj naslova, 18-godišnje čudo Luke Littler, sigurno je prošao prve prepreke, kao i prvak iz 2024. Luke Humphries. Tu je i Michael van Gerwen, koji lovi povratak na vrh.

Među najzanimljivijim parovima nastavka turnira ističu se dvoboji između Littlera i veterana Mensura Suljovića, sraza bivših svjetskih prvaka Damona Hete i Roba Crossa te okršaj Garyja Andersona i Jermainea Wattimene.

