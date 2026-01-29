Suludo zvuči, ali istina je! Trump joj htio oduzeti Grenland, a ona na kraju od toga profitirala

Dansku u 2026. godini očekuju parlamentarni izbori, a premijerka Mette Frederiksen za spas od potencijalnog političkog poraza može zahvaliti Donaldu Trumpu. Popularnost njezinih Socijaldemokrata u siječnju je naglo porasla, svega nekoliko mjeseci nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima. Razlog tomu je, piše Politico, odlučna obrana danskog suvereniteta nakon Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda.

"Nakon dugo vremena, konačno su zauzeli jasan stav umjesto da djeluju pokorno", rekao je Per Clausen, zastupnik u Europskom parlamentu iz danske oporbene stranke Enhedslisten. Clausen je nagli skok popularnosti pripisao upravo toj promjeni stava.

'Izborno raketno gorivo'

Taj fenomen nije svojstven samo Danskoj. Od Kanade do Australije suprotstavljanje Trumpu postalo je "izborno raketno gorivo". Birači, željni otpora američkom predsjedniku, nagrađuju svoje čelnike koji postaju zaštitnici nacionalnog suvereniteta i liberalne demokracije.

Stranka lijevog centra premijerke Frederiksen, koja vlada u koaliciji sa strankama desnog centra, prema najnovijem istraživanju osvojila bi 41 mandat, dok bi prema anketama provedenim u prosincu osvojila tek 32 mandata.

Socijaldemokrati trenutačno drže 50 od ukupno 179 mjesta u parlamentu. Iako najnovije ankete pokazuju da bi s 41 mjestom i dalje bili najjača stranka te zadržali vodeću poziciju u koalicijskim pregovorima, i dalje bi ovisili o partnerima za opstanak na vlasti.

Trump je početkom siječnja izjavio da će zauzeti Grenland, autonomni teritorij Kraljevine Danske, "svim raspoloživim sredstvima". Danska premijerka pokrenula je energičnu diplomatsku obranu arktičkog otoka i zasad uspješno odbija Trumpove nasrtaje. Sudeći prema anketama, Danci su se ujedinili oko nje.

"Za ovo zapravo nema drugog objašnjenja", rekla je Anne Rasmussen, profesorica političkih znanosti na King’s Collegeu u Londonu i Sveučilištu u Kopenhagenu, komentirajući rast popularnosti. "To je, prije svega, Grenland", dodala je.

Rasmussen je istaknula da je Danska ovakav val solidarnosti s vladom posljednji put doživjela tijekom pandemije koronavirusa. Poručila je da nacionalne krize obično idu u prilog onima koji su trenutačno na vlasti.

"Vjerujem da se mnogi Danci okreću Socijaldemokratima jer stranka ispunjava svoje ključne prioritete, istovremeno pokazujući snažno vodstvo u trenutku kada čak i najmoćniji čovjek na svijetu ugrožava danski suverenitet", izjavila je Christel Schaldemose, danska europarlamentarka iz redova Socijaldemokrata.

Hoće li iskoristiti politički uzlet?

Postavlja se pitanje hoće li Frederiksen ubrzo raspisati izbore kako bi iskoristila politički uzlet. Prema danskom zakonu, izbori se moraju održati prije 1. studenog. To joj ne bi bio prvi put; Frederiksen je već jednom riskirala i raspisala prijevremene izbore 2022. godine te tada uspjela pobijediti.

"Možda bi djelovalo previše proračunato učiniti to usred najveće vanjskopolitičke krize za Dansku i svjetski poredak, ali vrlo je vjerojatno da će se oni održati prije ljeta", rekla je Rasmussen.

Iako je Frederiksen bila utjecajna figura u Bruxellesu, posebice tijekom danskog predsjedanja Vijećem EU-a 2025. godine, na domaćem terenu posrnula je zbog niza pogrešaka — od odluke o odstrelu cijele populacije od 17 milijuna nerca radi sprječavanja širenja koronavirusa, do sumnjivog zatvaranja bivšeg šefa obavještajne službe. Sve to oporbi je otvorilo značajan prostor.

"Imali su doista loše izborne rezultate", rekla je Rasmussen, ali dodala je da je vlada u međuvremenu odgovorila na zabrinutost birača zbog troškova života uvođenjem vaučera za hranu. To je bio ključan potez danske premijerke jer "grenlandski vjetar u leđa" neće trajati vječno.

'Nacionalno zbijanje redova'

"Ne mislim da će to nestati preko noći, ali kako domaća pitanja ponovno budu postajala prioritet, ljudi će svoje odluke o tome za koga glasati temeljiti na njima", zaključila je Rasmussen.

Rune Stubager, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Aarhusu, složio se da je kriza oko Grenlanda izazvala "nacionalno zbijanje redova". No, očekuje novi pad rejtinga kada pritisak popusti, a fokus se vrati na unutarnje probleme.

Stine Bosse, danska europarlamentarka, smatra da će način na koji su Frederiksen i vlada upravljali transatlantskim tenzijama dugoročno koristiti vlasti.

"Ovo je vjerojatno najteža vanjskopolitička situacija s kojom se Danska suočila u mnogo godina, a vlada ju je riješila na najbolji mogući način. Zadržali su hladnu glavu, pokazali suosjećanje i demonstrirali visoku razinu profesionalizma", rekla je Bosse.

