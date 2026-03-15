Oscar za Timothée Chalameta? 'Ako ga ne dobije, ne znam što više treba odglumiti da bi fascinirao Akademiju'

Večeras je dodjela najprestižnije filmske nagrade - Oscars, a utrka za najvažnije zlatne kipiće ove je godine posebno napeta. Posebno je zanimljiva kategorija najboljeg glumca, gdje se ove godine izdvojilo nekoliko velikih imena i snažnih uloga. Među glavnim favoritima spominju se Timothée Chalamet za film ‘Marty Supreme’ i Leonardo DiCaprio za film ‘One Battle After Another’, ali konkurencija je ove godine iznimno jaka.

Snažna konkurencija u kategoriji najboljeg glumca

U utrci su i Ethan Hawke za 'Blue Moon', Michael B. Jordan za 'Sinners' te Wagner Moura za 'The Secret Agent'. Filmski kritičari već tjednima raspravljaju o tome tko ima najveće šanse, a mnogi smatraju da je ovogodišnja kategorija jedna od najneizvjesnijih u posljednje vrijeme.

Filmski kritičar Nenad Korkut smatra da je utrka posebno zanimljiva jer se sve svodi na nekoliko iznimnih glumačkih interpretacija.

"Mislim da je ovo njegova veličanstvena uloga. Timothee po meni je i dalje favorit, jer ako za ovo ne dobije Oscara, zbilja ne znam što taj čovjek više treba odglumiti da bi fascinirao Akademiju. Trebao je lani dobiti Oscara za Boba Dylana kojeg je maestralno odigrao. Pogotovo što je tada izgubio od minorne uloge u odnosu na svoju, Adriena Brodyja, koji je po meni nepravedno dobio. Ove godine je Leonardo DiCaprio za One Battle After Another, sjajan je i Michael B. Jordan za Sinners, ali i Wagner Moura za The Secret Agent", kazao je filmski kritičar Nenad Korkut u razgovoru za RTL Direkt.

Jedna od najneizvjesnijih utrka posljednjih godina

Osim kategorije najboljeg glumca, veliku pažnju privlači i utrka za najbolji film. Među favoritima se često spominje upravo ‘One Battle After Another’ redatelja Paul Thomas Anderson, za koji mnogi smatraju da bi mogao dominirati ovogodišnjom dodjelom.

Korkut smatra da bi upravo taj film mogao odnijeti najvažniju nagradu večeri.

"Da. Mislim da je taj film iz više razloga dobro legao. Prvo i osnovno zbog toga što je politički, naravno, prepoznao trenutak. Paul Thomas Anderson, jedan od najvećih živućih američkih autora i nekako je, čini se, kao da je došlo njegovo vrijeme, kao što je bilo i s braćom Coen s Martinom Scorseseom, koji dugo nisu dobivale Oscare. Sad mu se nekako sve poklopilo. Mislim, ovo je jako, jako dobar film.", kazao nam je filmski kritičar Nenad Korkut.

Hoće li Akademija ove godine nagraditi dugoočekivani trenutak za Chalameta ili će iznenađenje večeri pripasti nekom drugom kandidatu, saznat će se na večerašnjoj ceremoniji. Jedno je sigurno – utrka za Oscara 2026. jedna je od onih o kojima će se još dugo raspravljati.

