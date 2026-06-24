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Navijači ostali bez riječi nakon Messijeve objave: 'Kako je ovo moguće s 39 godina?'

Navijači ostali bez riječi nakon Messijeve objave: 'Kako je ovo moguće s 39 godina?'
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Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Messi je danas proslavio i 39. rođendan

24.6.2026.
13:03
Sportski.net
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
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Lionel Messi još jednom je pokazao zašto i u 39. godini igra na vrhunskoj razini. Argentinska zvijezda na društvenim je mrežama podijelila rijetke kadrove iz teretane, otkrivši dio treninga kojim održava formu tijekom Svjetskog prvenstva.

Na snimci se vidi kako Messi bez većih poteškoća izvodi zgibove i odrađuje niz vježbi za snagu, što je oduševilo milijune njegovih pratitelja. Video je u vrlo kratkom roku prikupio ogroman broj reakcija i komentara.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leo Messi (@leomessi)

 

 

Dok mnogi nogometaši često objavljuju sadržaj iz teretane, takvi prizori kod Messija nisu česti, zbog čega je objava privukla dodatnu pozornost.

Argentinac pritom briljira i na terenu. Nakon prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva već je postigao pet pogodaka te se učvrstio na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti Mundijala sa 18 golova, ispred Miroslava Klosea koji ih je zabio 16.

Messi je danas proslavio i 39. rođendan, potvrđujući da godine za jednog od najvećih nogometaša svih vremena predstavljaju tek broj.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Lionel Messi
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