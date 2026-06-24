Oporba optužuje Vladu za rast cijena: 'Postali smo zemlja smrznutih proizvoda'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u srijedu u Vinkovcima, u sklopu kampanje "Plenkovićeva inflacija", koju zajedno provode SDP i Možemo!, kako rast cijena hrane, režija i stanovanja u Hrvatskoj pokazuje da gospodarski rast ne znači nužno i bolji život građana.

"Zašto inflaciju zovemo Plenkovićeva inflacija? Iz vrlo jednostavnog razloga. Indeks potrošačkih cijena u Hrvatskoj raste, dok indeks proizvođačkih cijena stagnira.

Zato su i poljoprivrednici prosvjedovali. Cijena pšenice u Hrvatskoj iznosi 150 eura, dok je na burzama 220 eura. Marže maloprodajnih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj su osam posto, a u Europi šest posto", rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare.

Spašavanje državnog proračuna

Govoreći o uvođenju poreza na ekstraprofit, kazao je kako je riječ o zakašnjeloj mjeri koja neće polučiti željene rezultate jer su korporacije, smatra, imale dovoljno vremena da "naštelaju" svoje bilance.

"Riječ je o spašavanju državnog proračuna, a ne proračuna građana", ustvrdio je Hajdaš Dončić, dodavši kako su najveći dobitnici inflacije u Hrvatskoj strani trgovački lanci, telekomi i banke.

"Oni su strani plaćenici i njih neću okrivljivati. Onaj tko im to dopušta plaćen je novcem hrvatskih poreznih obveznika, a zove se Andrej Plenković. Zato kažemo da inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime – Andrej Plenković", poručio je predsjednik SDP-a.

Hajdaš Dončić istaknuo je kako SDP nudi promjenu ekonomskog modela te drugačiju industrijsku politiku, s naglaskom na proizvodnju hrane u Hrvatskoj, kao i na prehrambenu i energetsku samodostatnost.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić poručila je da je "Plenkovićeva inflacija" pridonijela povećanju bogatstva korporacija, banaka i telekoma, dok je Vlada propustila iskoristiti europska sredstva za jačanje prehrambene i energetske samodostatnosti Hrvatske. Ustvrdila je kako nije slučajno da Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije i među najvišim cijenama hrane u Europi.

"Nije slučajno da naši proizvođači žitarica imaju 20 do 30 posto niže otkupne cijene nego u susjednoj Mađarskoj. Nije slučajno ni to da su naši proizvođači voća i povrća tek oko 10 posto pokriveni ugovorima, dok su austrijski proizvođači u čak 95 posto slučajeva pokriveni ugovorima sa zajamčenim otkupnim cijenama. Nije slučajno ni to da kod nas prosperiraju uglavnom preprodavači, trgovački lanci i banke. To nije slučajno. To je politički izbor", kazala je Benčić.

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović ocijenila je apsurdnim da Slavonija, unatoč velikim poljoprivrednim površinama i prirodnim resursima, nije samodostatna kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji.

"Nevjerojatno je da smo postali zemlja smrznutih proizvoda, u kojoj kruh dobivamo iz, primjerice, stotinama kilometara udaljene Poljske. Uvozimo smrznute i gotovo gotove pekarske proizvode", poručila je Radolović.