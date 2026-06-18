Hajdaš Dončić o odluci Vrhovnog suda o švicarcu: 'Ovo je ruganje građanima u lice'

Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u slučaju "švicarac". Prema odluci donesenoj s devet glasova sudaca naprema četiri, potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose do dana konverzije.

Te zatezne kamate pripadaju u punom iznosu i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđene u konverziji.

Odluku Vrhovnog suda komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da se ovo ne bi dogodilo da je njegova stranka na vlasti.

"Mi smo zakonom o švicarcima stjerali banke u kut i pokazali da država može zaštititi svoje ljude. Ovo što danas gledamo je čista katastrofa i ruganje građanima u lice", poručio je Hajdaš Dončić na svojem Facebook profilu.

Dodao je kako ga zanima kako će ovu odluku komentirati premijer Andrej Plenković. "Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru. Isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u zadnjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti", napisao je Hajdaš Dončić.

"Jeste li čuli Plenkovića da je vršio ikakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Naravno da nije. Plenković je spreman zgražati se nad jednom neprimjerenom riječi u javnom prostoru, ali sada - kad su banke namagarčile hrvatske građane - šuti i kaže da on tu ne može ništa", zaključio je.