FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ČISTA KATASTROFA' /

Hajdaš Dončić o odluci Vrhovnog suda o švicarcu: 'Ovo je ruganje građanima u lice'

Hajdaš Dončić o odluci Vrhovnog suda o švicarcu: 'Ovo je ruganje građanima u lice'
×
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Odluku Vrhovnog suda komentirao je Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da se ovo ne bi dogodilo da je SDP na vlasti

18.6.2026.
15:35
danas.hr
Nikola Cutuk/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u slučaju "švicarac". Prema odluci donesenoj s devet glasova sudaca naprema četiri, potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose do dana konverzije.

Te zatezne kamate pripadaju u punom iznosu i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđene u konverziji.

Odluku Vrhovnog suda komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je poručio da se ovo ne bi dogodilo da je njegova stranka na vlasti.

"Mi smo zakonom o švicarcima stjerali banke u kut i pokazali da država može zaštititi svoje ljude. Ovo što danas gledamo je čista katastrofa i ruganje građanima u lice", poručio je Hajdaš Dončić na svojem Facebook profilu.

Dodao je kako ga zanima kako će ovu odluku komentirati premijer Andrej Plenković. "Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru. Isto kao što im je dozvolio da iz Hrvatske u zadnjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti", napisao je Hajdaš Dončić.

"Jeste li čuli Plenkovića da je vršio ikakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Naravno da nije. Plenković je spreman zgražati se nad jednom neprimjerenom riječi u javnom prostoru, ali sada - kad su banke namagarčile hrvatske građane - šuti i kaže da on tu ne može ništa", zaključio je.

Siniša Hajdaš DončićVrhovni Sud RhSlučaj švicaracKredit U švicarcima
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike