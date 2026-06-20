Macan objasnio što stoji iza poteza Možemo i SDP-a: 'To je napravio i Trump'

SDP i Možemo na polovici su dvomjesečne političke kampanje "Stopama Plenkovićeve inflacije". Obilaze zemlju i optužuju premijera za nečinjenje u obuzdavanju cijena. Istim stopama kampanje ljevice ide i HDZ, a što im odgovaraju i jesmo li zagazili u kampanju iako su izbori tek za dvije godine?

U subotu u razgovoru s građanima Makarske. A prije toga u Puli, Osijeku, Sisku i tako dalje diljem zemlje. Oporbeni SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom "Stopama Plenkovićeve inflacije".

Pa je tako predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio da je jedan trgovački lanac pred sezonu podignuo cijene proizvoda za 40 centi. "Zašto je on to napravio? Zbog toga jer mu netko - a znamo tko je taj čovjek - dozvoljava da kroz inflaciju pohlepe pokušava oguliti turiste vjerojatno", poručuje Hajdaš Dončić.

HDZ-ovci ne stoje mirno. Svega sat vremena kasnije stiže im odgovor također iz Makarske. Župan splitsko-dalmatinski, Blaženko Boban, kaže: "Ja ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu s lošim glumcima uporno ponavljaš. A ta loša predstava s lošim glumcima u kontinuitetu dobiva zvižduke od publike."

'Vidim da nas prate...'

Kamo lijeva oporba, tamo i HDZ. Tako ih je u Sisku dočekao gradonačelnik Domagoj Orlić. U Zagrebu je skupina mladića izvela performans. Doduše, zagrebački HDZ-ovci tvrdili su da nemaju veze s tim.

U Puli je konferenciju nakon ljevice sazvala ministrica zdravstva Irena Hrstić. "Jučer nas je iz žbunja vrebala u Puli, našu press konferenciju. Ali dobro je to. Znate zašto je dobro? HDZ će konačno vidjeti građane", kaže koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić. HDZ-ov Blaženo Boban kaže da oni ne iskaču pa dodaje: "Vidite me na suncu. Da sam u grmlju bio bih u hladu. Jasno vam je zašto reagiramo. Radi građana, a ne radi njih."

SDP i Možemo, poručuju da su zbog dosadašnje politike građani na gubitku pa vladajući uzimaju njihove ideje. "Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Jer nemaju rješenje za inflaciju. Kopiraju naše mjere protiv inflacije s dvije, tri godine zakašnjenja", kaže Hajdaš Dončić, kojem odgovara HDZ-ov ministar obrane i potpredsjednik Vlade, Ivan Anušić. Kaže da hodaju po Hrvatskoj i nude optužbe bez argumenata. "Koga bi se mi trebali bojati? SDP-a i Možemo? Ne. Pogotovo ne Hajdaš Dončića. Stvar je kad se baviš politikom dobivaš odgovor i oni će ga dobivati u ubuduće", poruka je Anušića.

Analiza Krešimira Macana

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan kaže da su SDP i Možemo krenuli s kampanjom. I da ona očito ima utjecaja jer se o njoj priča. "Kažu da pobjeđuje na izborima onaj koji nametne teme. Trump je nametnuo teme na izborima i svaki put je dobio“, kaže Macan.

Pitali smo ga i nije li rano za politički kampanju: "Kampanja počinje onog dana kada ste izabrani. Nije rano. I to je samo znak da izbori mogu biti bilo kada".

Do redovnih je izbora manje od dvije godine. A ljevica je već ubacila u 5. brzinu.