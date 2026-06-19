Kaos nakon prijedloga Možemo! o mirovinama za branitelje: Frcale teške optužbe

Prijedlog Možemo! o izmjenama dva zakona kojima bi se povećale mirovine braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i otišli ili će otići u redovnu mirovinu nije u petak dobio podršku zastupnika, a glasovanju je prethodila žustra rasprava.

"Brojke nepobitno pokazuju da u mirovinskom sustavu njihov doprinos nije adekvatno vrednovan. Naši prijedlozi idu za tim da se mirovine tih branitelja, njih više od 70.000, povećaju. I mi i vi znamo da je naš prijedlog dobar, to je potvrdio i zastupnik HDZ-a Đakić kad je rekao 'prijedlog je dobar i ja bih za njega glasao kada ne bih znao od koga dolazi'. To je potvrdio i kolega Mažar", rekao je Damir Bakić (Možemo!) uoči glasanja.

Nije bitno tko predlaže Zakon nego kakav je, a ovaj je krajnje nedorečen, manjkav i aljkav, odgovorio je HDZ-ov Stipan Šašlin.

Prozvani Josip Đakić, predsjednik Odbora za ratne veterane, opetovao je kako se radi o "lažnoj" brizi za branitelje te parcijalnom prijedlogu s netočnim podacima. Iz HDZ-a ocjenjuju kako iz Možemo! "jeftinim populizmom" pokušavaju skrenuti pozornost s afera u Zagrebu.

Frcale optužbe

"Nećete ispraviti nepravdu prema braniteljima u koje se toliko zaklinjete", poručila je vladajućima Ivana Kekin (Možemo!), a Đakić uzvratio kako HDZ i Vlada konstantno pomažu braniteljima, "za razliku od vas koji ih difamirate, blatite i omalovažavate". Brinete za branitelje, a zabranjujete da se pjeva "Bojna Čavoglave", dodao je HDZ-ov Mate Franković.

"Vaš je zakon duboko nepravedan i isključiv jer isključuje 90 posto branitelja. Vi ste zabranili koncert jednom branitelju u Zagrebu", naglasila je Majda Burić (HDZ). "Kolege iz Možemo! žele 120 milijuna eura više za branitelje, a vi im to ne date zbog tri riječi iz jedne pjesme. Svaka riječ 40 milijuna eura", konstatirao je SDP-ov Arsen Bauk.

Vladajući Hrvoje Zekanović rekao je kako su zadnji put članovi Možemo! "pokazali ovoliko empatije i tuge, ali ovaj put je to lažno, a tada je bilo stvarno, kad je umro predsjednik Jugoslavije Josip Broz". "Objasnite braniteljima zašto ste Gradu Zagrebu ukinuli Ured za branitelje", uključila se i nezavisna Vesna Vučemilović.

Ivica Kukavica (DP) složio se da postoji nepravda prema braniteljima, ali naglasio da traje više od 26 godina. "Zakoni trebaju biti plod dobro promišljene politike, no ovaj zakon oko 90 posto ciljane skupine ne pogađa. Mi ćemo uvijek podržati sve inicijative koje se tiču branitelja, ali ovo ne možemo jer smatramo da nije dobro koncipirano", rekao je.