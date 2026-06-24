Inspekcija češlja telekome! Provjerava je li bilo tajnog dogovaranja oko podizanja cijena

Potrošačka platforma "Halo, inspektore" objavila je na svojim društvenim mrežama da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) potvrdila da u okviru postupka koji se po službenoj dužnosti vodi protiv telekomunikacijskih operatera Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska te Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge za informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP ICT) ispituje i navode koje je dostavila potrošačka platforma "Halo, inspektore".

Navode da je riječ o sumnjama na moguće usklađeno djelovanje telekomunikacijskih kompanija prilikom povećanja cijena usluga temeljem indeksne klauzule, odnosno usklađivanja cijena s inflacijom.

Iz platforme "Halo, inspektore" podsjećaju kako su u veljači ove godine podnijeli službenu inicijativu AZTN-u nakon što su, kako navode, analizom tržišta utvrdili da su vodeći teleoperatori tijekom dvije uzastopne godine primjenjivali iste ili gotovo identične postotke povećanja cijena.

Istodobno su pokrenuli i nacionalnu peticiju pod nazivom "Stop telekom haraču", koju je potpisalo više od 34.000 građana. U peticiji se upozoravalo na jednostrano povećanje cijena bez mogućnosti raskida ugovora bez naknade.

Prema službenom odgovoru AZTN-a, predmet istrage je utvrđivanje jesu li teleoperatori, uz sudjelovanje predstavnika HUP ICT-a, razmjenjivali poslovno osjetljive informacije o namjeri uvođenja mogućnosti usklađivanja cijena s inflacijom u svoje ugovore i opće uvjete poslovanja.

Agencija istražuje jesu li takve aktivnosti dovele do smanjenja ili uklanjanja tržišne neizvjesnosti među konkurentima te jesu li ograničile tržišno natjecanje otkrivanjem budućih poslovnih strategija i planova vezanih uz određivanje cijena.

Iz platforme "Halo, inspektore" poručili su kako uključivanje njihovih analiza i dokaza u službeni postupak potvrđuje važnost javnog pritiska i građanske inicijative te najavili da će nastaviti pratiti tijek postupka i o njegovu razvoju obavještavati javnost.

Postupak AZTN-a je u tijeku, a konačna odluka o tome je li došlo do povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja još nije donesena.