Velik, tih i štedljiv: Ovaj luksuzni SUV pokazuje kako izgleda budućnost putovanja
Ovaj je model namijenjen svima koji cijene prostor i udobnost, putovanja na duge relacije bez napora, prestižnu prisutnost na cesti, iznimnu profinjenost i tišinu te financijske i ekološke prednosti PHEV-a
Postoje vozila koja vas jednostavno prevezu od točke A do točke B, a postoje i ona koja ostavljaju dojam pri svakom kilometru. Lexus RX već desetljećima postavlja standarde u segmentu luksuznih SUV vozila, spajajući prestiž, vrhunsku udobnost i profinjenu voznu dinamiku. Danas tu tradiciju prenosi u elektrificiranu budućnost kroz napredni plug-in hibridni pogon RX 450h+.
Za mnoge vozače prostranost nije pitanje estetike, već udobnosti, praktičnosti i osjećaja sigurnosti na dugim putovanjima. RX 450h+ PHEV velikodušan je upravo tamo gdje je najvažnije – u prostoru za putnike, udobnosti stražnjih sjedala, kapacitetu prtljažnika i svakodnevnoj funkcionalnosti. Sve je zaokruženo panoramskim krovom koji dodatno naglašava osjećaj prostranosti i luksuza.
Riječ je o SUV-u stvorenom za kilometre. Duga putovanja pretvara u opuštajuće iskustvo, pružajući putnicima iznimnu udobnost, tišinu i osjećaj bezbrižnosti. Snažan, učinkovit i sofisticiran, RX 450h+ idealan je izbor za vozače koji žele spoj prostranosti, prestiža i vrhunske tehnologije koja istovremeno smanjuje potrošnju i troškove korištenja.
Prostranost predvodnika, inteligencija hibrida
RX 450h+ omogućuje svakodnevne gradske vožnje na električni pogon – od odlaska na posao i školskih obveza do sastanaka po gradu. Kada dođe vrijeme za vikend-putovanja ili duže obiteljske avanture, benzinsko-hibridni sustav osigurava doseg, učinkovitost i bezbrižnost na otvorenoj cesti.
Upravo ta kombinacija električne vožnje u urbanom okruženju i hibridne fleksibilnosti na dužim relacijama čini RX 450h+ iznimno prilagodljivim suvremenom načinu života.
Kokpit osmišljen za potpunu ugodu
Već pri prvom ulasku u kabinu jasno je da je svaki detalj pažljivo promišljen. Vozačko okruženje oblikovano je prema Lexusovoj filozofiji usmjerenosti na čovjeka – od velikog središnjeg zaslona osjetljivog na dodir do elegantne ambijentalne rasvjete i intuitivno raspoređenih komandi.
Napredna tehnologija ovdje ne služi demonstraciji mogućnosti, već olakšavanju svakodnevne vožnje. Sve funkcije dostupne su na prirodan i intuitivan način, omogućujući vozaču da ostane fokusiran na cestu, bilo da koristi navigaciju, multimediju ili prilagođava način vožnje.
Snaga koja ne traži pozornost
Dok neki SUV modeli svoju snagu naglašavaju bukom i dramatičnošću, RX 450h+ performanse isporučuje s prepoznatljivom Lexusovom profinjenošću. Elektromotor pruža trenutačan odziv i glatka ubrzanja, dok pažljivo projektirana zvučna izolacija, aerodinamičan dizajn i sofisticirani hibridni sustav osiguravaju iznimno mirnu i tihu vožnju.
To je snaga koja se ne nameće, već se osjeća u svakom trenutku za upravljačem.
Za vozače koji očekuju više
Lexus RX 450h+ PHEV donosi ono najbolje iz oba svijeta: mogućnost električne vožnje, sigurnost i fleksibilnost hibridnog pogona te vrhunsku kvalitetu izrade po kojoj je Lexus prepoznatljiv.
Privući će vozače koji cijene prostranost i udobnost, uživaju u dugim putovanjima bez kompromisa, žele prepoznatljivu prisutnost na cesti i traže vrhunsku razinu profinjenosti. Istodobno, plug-in hibridna tehnologija donosi niže troškove korištenja i manji utjecaj na okoliš, bez odricanja od performansi ili luksuza.