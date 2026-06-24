Velik, tih i štedljiv: Ovaj luksuzni SUV pokazuje kako izgleda budućnost putovanja

Postoje vozila koja vas jednostavno prevezu od točke A do točke B, a postoje i ona koja ostavljaju dojam pri svakom kilometru. Lexus RX već desetljećima postavlja standarde u segmentu luksuznih SUV vozila, spajajući prestiž, vrhunsku udobnost i profinjenu voznu dinamiku. Danas tu tradiciju prenosi u elektrificiranu budućnost kroz napredni plug-in hibridni pogon RX 450h+.

Za mnoge vozače prostranost nije pitanje estetike, već udobnosti, praktičnosti i osjećaja sigurnosti na dugim putovanjima. RX 450h+ PHEV velikodušan je upravo tamo gdje je najvažnije – u prostoru za putnike, udobnosti stražnjih sjedala, kapacitetu prtljažnika i svakodnevnoj funkcionalnosti. Sve je zaokruženo panoramskim krovom koji dodatno naglašava osjećaj prostranosti i luksuza.

Riječ je o SUV-u stvorenom za kilometre. Duga putovanja pretvara u opuštajuće iskustvo, pružajući putnicima iznimnu udobnost, tišinu i osjećaj bezbrižnosti. Snažan, učinkovit i sofisticiran, RX 450h+ idealan je izbor za vozače koji žele spoj prostranosti, prestiža i vrhunske tehnologije koja istovremeno smanjuje potrošnju i troškove korištenja.

Foto: LEXUS

Prostranost predvodnika, inteligencija hibrida

RX 450h+ omogućuje svakodnevne gradske vožnje na električni pogon – od odlaska na posao i školskih obveza do sastanaka po gradu. Kada dođe vrijeme za vikend-putovanja ili duže obiteljske avanture, benzinsko-hibridni sustav osigurava doseg, učinkovitost i bezbrižnost na otvorenoj cesti.

Upravo ta kombinacija električne vožnje u urbanom okruženju i hibridne fleksibilnosti na dužim relacijama čini RX 450h+ iznimno prilagodljivim suvremenom načinu života.

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Kokpit osmišljen za potpunu ugodu

Već pri prvom ulasku u kabinu jasno je da je svaki detalj pažljivo promišljen. Vozačko okruženje oblikovano je prema Lexusovoj filozofiji usmjerenosti na čovjeka – od velikog središnjeg zaslona osjetljivog na dodir do elegantne ambijentalne rasvjete i intuitivno raspoređenih komandi.

Napredna tehnologija ovdje ne služi demonstraciji mogućnosti, već olakšavanju svakodnevne vožnje. Sve funkcije dostupne su na prirodan i intuitivan način, omogućujući vozaču da ostane fokusiran na cestu, bilo da koristi navigaciju, multimediju ili prilagođava način vožnje.

Foto: LEXUS

Snaga koja ne traži pozornost

Dok neki SUV modeli svoju snagu naglašavaju bukom i dramatičnošću, RX 450h+ performanse isporučuje s prepoznatljivom Lexusovom profinjenošću. Elektromotor pruža trenutačan odziv i glatka ubrzanja, dok pažljivo projektirana zvučna izolacija, aerodinamičan dizajn i sofisticirani hibridni sustav osiguravaju iznimno mirnu i tihu vožnju.

To je snaga koja se ne nameće, već se osjeća u svakom trenutku za upravljačem.

Foto: LEXUS

Za vozače koji očekuju više

Lexus RX 450h+ PHEV donosi ono najbolje iz oba svijeta: mogućnost električne vožnje, sigurnost i fleksibilnost hibridnog pogona te vrhunsku kvalitetu izrade po kojoj je Lexus prepoznatljiv.

Privući će vozače koji cijene prostranost i udobnost, uživaju u dugim putovanjima bez kompromisa, žele prepoznatljivu prisutnost na cesti i traže vrhunsku razinu profinjenosti. Istodobno, plug-in hibridna tehnologija donosi niže troškove korištenja i manji utjecaj na okoliš, bez odricanja od performansi ili luksuza.