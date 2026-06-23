Sada je jasno zašto je bestseler: Gradski lav osvaja šarmom, ali traži i pokoji kompromis

Peugeot 2008 već godinama suvereno vlada europskim cestama, pozicioniravši se kao jedan od najpoželjnijih kompaktnih SUV-ova na tržištu. Njegova druga generacija, koja je zastarjelog prethodnika pretvorila u pravog predmeta žudnje, sada je dobila i moderni hibridni pogon.

Testirali smo inačicu HYBRID 110 e-DCS6 u Business opremi kako bismo otkrili krije li se iza oštrih linija i prepoznatljivog svjetlosnog potpisa automobil bez mane ili tek šminker koji vješto skriva svoje nedostatke.

Odgovor je, kao i uvijek, negdje između, no ovaj automobil nikoga ne ostavlja ravnodušnim i s punim pravom nosi titulu Peugeotovog bestselera.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn koji plijeni pažnju

Vanjski izgled modela 2008 prava je demonstracija Peugeotove dizajnerske renesanse. Oštre, gotovo skulpturalne linije, masivna prednja maska i prepoznatljive LED 'kljove' daju mu agresivan i samouvjeren stav. Izgleda skuplje nego što jest, uspješno koketirajući s premium segmentom, i definitivno je jedan od onih automobila za kojima ćete se okrenuti na ulici.

Foto: Bojan Terglav

U unutrašnjosti dominira višeslojna armaturna ploča, kvalitetni materijali ugodni na dodir i dojam općenite čvrstoće stvaraju atmosferu koja nadilazi klasu. No, upravo ovdje počinju i prvi kompromisi. Peugeotov i-Cockpit, zaštitni znak modernih modela, donosi jedinstveno iskustvo koje duboko dijeli vozače.

Foto: Bojan Terglav

To nas dovodi do najveće dileme ovog automobila. Mali, gotovo kartinški upravljač postavljen je nisko, dok se digitalna instrumentna ploča gleda preko njega, a ne kroz njega. U teoriji, to smanjuje potrebu za spuštanjem pogleda s ceste. U praksi, pronalaženje idealne pozicije za sjedenje može se pretvoriti u pravu frustraciju.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Visoki vozači naći će se pred izborom: ili podići sjedalo neprirodno visoko i osjećati se kao da sjede na automobilu, a ne u njemu, ili spustiti volan toliko nisko da im dodiruje koljena. U oba slučaja, gornji dio obruča volana vjerojatno će vam zaklanjati dio informacija na zaslonu. Ovaj kontroverzni i-Cockpit raspored, o kojem su se raspisali i brojni svjetski mediji, nešto je na što se morate ili naviknuti i zavoljeti, ili ćete ga mrziti do kraja korištenja automobila. Sredine gotovo da i nema.

Iskustvo sjedenja za upravljačem nosi još pokoje iznenađenje. Unatoč SUV formi, sjedi se prilično nisko, što stvara pomalo "bunkerast" osjećaj. To samo po sebi nije loše i pridonosi osjećaju povezanosti s vozilom, ali stvara mali problem pri izlasku. Potrebno je prekoračiti neočekivano visok i širok prag, što zahtijeva malo gimnastike.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Neočekivani povratak u prošlost

U današnjem svijetu 'keyless' sustava i gumba za pokretanje motora, naš testni 2008 priredio nam je pravi povratak u prošlost. Bilo je neobično sjesti u automobil i posegnuti za klasičnim ključem koji se mora umetnuti u bravu i okrenuti. Nema gumba, nema automatskog prepoznavanja. Čista, nepatvorena mehanika. Iduće iznenađenje uslijedilo je odmah nakon kretanja: gdje s desnom rukom? Nakon dugo vremena vozili smo automobil koji u ovoj razini opreme nema središnji naslon za ruke. Trebalo je malo vremena za privikavanje na držanje obje ruke na volanu, ali nije nepremostiv problem.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Ono što, međutim, više iziskuje naviku u gradskoj vožnji je nedostatak 'autohold' funkcije. Budući da je riječ o automatiku s klasičnom ručnom kočnicom, sustav koji bi samostalno držao kočnicu na semaforu ne postoji. To znači da na svakom zaustavljanju morate držati nogu na papučici kočnice. Sve su to sitnice koje same po sebi ne kvare ukupan dojam, ali u zbroju stvaraju sliku automobila koji, unatoč futurističkom dizajnu, u nekim detaljima kao da je zapeo u prošlom desetljeću.

Hibridno srce za gradsku džunglu

Ispod poklopca motora krije se prava zvijezda ove priče: blago hibridni pogonski sklop. Osnovu čini poznati 1,2-litreni trocilindrični PureTech turbo benzinac, kojem pomaže mali elektromotor snage 21 kW integriran u novi 6-stupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom (e-DCS6). Zajedno isporučuju 110 konjskih snaga, što se na papiru ne čini mnogo, ali u praksi je priča drugačija. Sustav napaja mala 48-voltna baterija kapaciteta 0,9 kWh, smještena ispod vozačevog sjedala, koja se puni isključivo vožnjom, odnosno regenerativnim kočenjem. Nema utičnica, nema kabela.

Foto: Bojan Terglav

U praksi, ovaj sustav omogućuje da se 2008 pokrene iz mjesta isključivo na struju te da pri nižim brzinama krstari bez pomoći benzinca. Rezultat je uglađenija, tiša i, najvažnije, štedljivija gradska vožnja. Prijelazi između električnog i benzinskog pogona uglavnom su neprimjetni, a cijeli sustav radi fluidno i bez trzaja koji su znali mučiti starije Peugeotove automatike. Iako je riječ o blagom hibridu, Peugeot tvrdi da se u gradskim uvjetima i do 50 posto vremena može provesti u električnom načinu rada.

Definitivno nije jurilica, ali je iznenađujuće zabavan za vožnju. Dojam je da iz tih 110 konjskih snaga izvlači maksimum. Auto je okretan, upravljivost je lagana i precizna, što ga čini idealnim za provlačenje kroz gradske gužve. Multimedijski sustav s 10-inčnim zaslonom je solidan, s podrškom za Apple CarPlay i Android Auto, no šteta što snaga zvuka nije malo jača.

Udobnost na francuski način i praktičnost s potpisom

Ono gdje 2008 apsolutno briljira jest udobnost. Ovjes je pravo remek-djelo francuske škole i upija sve neravnine i rupe na cesti na zaista impresivan način, bez obzira na to vozite li po gradskom asfaltu ili makadamu. Dio zasluga ide i "mesnatim" gumama na 17-inčnim naplatcima, koje dodatno doprinose filtriranju vibracija. Sjedala su iznenađujuće udobna i dobro drže tijelo u zavojima, pa ni duža putovanja ne predstavljaju problem.

Foto: Bojan Terglav

Praktičnost je također na visokoj razini. Prtljažnik nudi izdašna 434 litre, što je u samom vrhu klase i više od rivala poput Škode Kamiq ili Seata Arone. S preklopljenim stražnjim sjedalima prostor raste na impresivnih 1467 litara. Prostora na prednjim sjedalima ima dovoljno, no straga je situacija nešto tješnja.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Dok će djeca i osobe prosječnog rasta imati dovoljno mjesta, viši putnici mogli bi se požaliti na nedostatak prostora za koljena, pogotovo ako su i vozač i suvozač viši.

Koliko na kraju košta ovaj šarm?

Peugeot 2008 nikada nije bio najjeftiniji automobil u klasi, a hibridna tehnologija dodatno podiže cijenu. Testirani model HYBRID 110 e-DCS6 BUSINESS stajao je 29.509,90 eura. Ipak, Peugeot često nudi atraktivne prodajne akcije, pa se u trenutku pisanja ovog teksta isti model mogao dobiti po "WOW promo cijeni" od 26.471,10 eura, što je osjetno prihvatljivije. Za one s plićim džepom, važno je znati da cjenik za Peugeot 2008 kreće od primamljivih 19.990 eura za osnovni model Turbo 100 BVM6 STYLE.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Potrošnja goriva je, s druge strane, sjajan adut. Tijekom testa kretali smo se oko tvornički deklariranih 5,0 l/100 km. Na otvorenoj cesti trošili smo i manje, dok se na autocesti pri višim brzinama potrošnja penjala do 7,1 l/100 km, što je i dalje vrlo razuman rezultat.

Na kraju, Peugeot 2008 Hybrid nije savršen automobil. Traži od vozača da se prilagodi njegovim specifičnostima, ponajviše po pitanju ergonomije i-Cockpita i nekih pomalo zastarjelih rješenja u unutrašnjosti. No, sve mu se to lako oprašta jednom kada ga provozate. Kombinacija fantastičnog dizajna, vrhunske udobnosti, agilne i zabavne vožnje te štedljivog hibridnog pogona čini ga izuzetno privlačnim paketom. On je dokaz da automobil može imati karakter i dušu, čak i u eri uniformiranosti. Upravo zato i jest Peugeotov bestseler.