Ozbiljno dobar SUV! Vozili smo auto koji ima sve: Tehnologiju, snagu i 1100 km dometa

Postoje automobili koje vozite i postoje automobili koje doživite. A onda postoji i Lynk & Co 08, plug-in hibridni SUV koji je toliko drugačiji, toliko krcat tehnologijom i toliko neočekivano dobar da se nakon tjedan dana druženja osjećate kao da ste se vratili iz budućnosti.

Iako ime zvuči kao nešto što biste naručili u sumnjivom fast-foodu u tri ujutro, ovaj je automobil sve samo ne sumnjiv. Zapravo, on je poput tihog potresa koji drma temeljima europske premium klase.

Budući da je Lynk & Co prosječnom Hrvatu potpuno nepoznata marka, gdje god smo se proteklih tjedan dana pojavili, bilo u gradskoj vrevi Zagreba, na autocesti ili na parkiralištu Macole u Korenici, baš svi su gledali u automobil s golemim upitnicima iznad glave i pitali se: "Što je, zaboga, ovo?". E pa, ljudi moji, ovo je ozbiljno dobar auto.

Dizajn koji prkosi minimalizmu i privlači poglede

Dizajniran u Švedskoj, ovaj automobil uspješno izbjegava zamku skandinavskog minimalizma. Dapače, on ga grli taman toliko da se osjeti profinjenost, a onda ga odbacuje u korist odvažnog, gotovo futurističkog izgleda. Prednjim dijelom dominira dvostruka linija svjetala, s tankim dnevnim LED trakama koje se protežu gotovo do sredine vrata, stvarajući iluziju da automobil ima četiri svjetleća brka. Apsurdno je, ali sudeći po izbezumljenim pogledima prolaznika, apsolutno pali.

Bočna silueta je mišićava i elegantna, s crnim stupovima koji stvaraju efekt "plutajućeg krova", skrivenim kvakama na vratima i jednim od najljepših detalja koje smo vidjeli u zadnje vrijeme - retrovizorima bez okvira, posuđenima od bratskih Volva i Polestara, koji kao da izrastaju iz sjajne crne oštrice na vratima.

Naš testni model stigao je na ogromnim 21-inčnim kotačima koji savršeno popunjavaju blatobrane i daju mu stav kakav zaslužuje. Stražnji kraj priču zaokružuje svjetlosnom trakom koja se proteže cijelom širinom vozila, sastavljenom od vertikalnih LED segmenata koji noću stvaraju prepoznatljiv svjetlosni potpis. Ukratko, Lynk & Co 08 je automobil koji ne možete ne primijetiti, čak i da se svojski trudite.

Revolucija ispod lima: Dobrodošli u eru 'super hibrida'

Ono što ovaj automobil čini istinskim "game changerom" nije samo njegov izgled, već ono što se krije ispod njega. Dok su prvi plug-in hibridi bili kompromis s baterijama koje su jedva dostajale za odlazak do dućana, Lynk & Co 08 pripada novoj generaciji koju Kinezi nazivaju 'super hibridi'. Razlika? Baterija. I to kakva baterija. S kapacitetom od čak 39,6 kWh, ova grdosija nudi tvornički deklarirani doseg na struju do 200 kilometara po WLTP ciklusu. Da, dobro ste pročitali. To je više od prve generacije Nissana Leafa, potpuno električnog automobila.

U stvarnom svijetu, bez pretjerane štednje, realno je očekivati oko 160 kilometara čiste električne vožnje, što je za veliku većinu vozača i više nego dovoljno za cijeli tjedan bez kapi benzina.

Kada se baterija napokon isprazni, na scenu stupa 1,5-litreni turbobenzinski motor s tri cilindra. Zajedno, ova dva svijeta imaju ukupno 345 konjskih snaga što je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za manje od sedam sekundi. No, prava magija je u tome što je prijelaz između električnog i benzinskog pogona toliko uglađen i tih da ga jedva primijetite. A kad ostanete bez struje na putu, nema panike.

Ukupni doseg s punom baterijom i spremnikom goriva od 60 litara prelazi 1.100 kilometara. Povrh svega, 08 podržava i brzo DC punjenje snagom do 85 kW, što je rijetkost u PHEV svijetu. To znači da bateriju možete napuniti od 10 do 80 posto za samo 33 minute, otprilike koliko vam treba da popijete kavu.

Kabina kao dnevni boravak iz budućnosti

Ako vas vanjština zaintrigira, unutrašnjost će vas osvojiti. Lynk & Co ovdje jasno pokazuje svoje premium aspiracije. Iako u kabini nema prave kože, materijali - kombinacija reciklirane plastike i veganske kože - djeluju iznenađujuće luksuzno i čvrsto. Središnjom konzolom dominira gigantski 15,4-inčni zaslon, oštar i čitljiv čak i na direktnom suncu, dok se ispred vozača nalazi digitalna instrumentna ploča od 10,2 inča.

Oprema je, blago rečeno, "boli glava". Mi smo testirali model More koji dolazi s panoramskim krovom, grijanim sjedalima, prepoznavanjem lica koje pamti vaše postavke i naprednim sustavima pomoći vozaču. Naša verzija imala je i ventilirana sjedala s funkcijom masaže koja nije samo puko napuhavanje jastuka, već prava, poštena masaža koja vas opusti na dugim putovanjima. Posebna priča je ambijentalno osvjetljenje. Integrirano je u metalne rešetke zvučnika na vratima i proteže se cijelom širinom armature, a može se sinkronizirati s ritmom glazbe, pretvarajući noćnu vožnju u privatni light show.

A kad smo već kod glazbe, spomenimo samo da su tu čak 23 Harman Kardon zvučnika. Dakle, spremni ste za koncert.

Prostora ima u izobilju, kako sprijeda, tako i straga gdje se bez problema mogu smjestiti i odrasle osobe više od 190 cm, dok prtljažnik od 545 litara guta sve što vam padne na pamet.

Naravno, nije sve savršeno. Poput mnogih modernih automobila, i 08 pati od boljke zvane 'ekranizacija'. Gotovo sve funkcije, uključujući i usmjeravanje ventilacije, kontroliraju se putem središnjeg zaslona. Nedostatak fizičkih tipki ponekad može biti iritantan, no sučelje je logično i brzo pa je prilagodba relativno bezbolna.

Suvereno preko Velebita, s pogledom u budućnost

Isprobali smo njegove mogućnosti na staroj cesti do Šibenika i malo je reći da nas je automobil oduševio. Istovremeno udoban i moćan, tih i profinjen, nudi sve što danas jedan premium automobil može dati. No, pravi test karaktera uslijedio je na Velebitu. Nismo od obiteljskog SUV-a teškog preko dvije tone očekivali ono što smo dobili, a to je - moć. Toliko suvereno se penjao, a zatim i spuštao Velebitom i vladao zavojima da smo iskreno ostali zatečeni.

Šasija je odlično uravnotežena, a ovjes uspješno balansira između udobnosti i kontrole. U električnom načinu rada, tišina u kabini je zapanjujuća, na razini luksuznih limuzina.

Čak i kad nam se baterija ispraznila, automobil je na autocesti pametnom rekuperacijom 'nabrao' dodatnih 70-ak kilometara struje, pa smo se opet malo vozili "besplatno". Sigurnost je, očekivano za brend iz Geely obitelji, na najvišoj razini, što potvrđuje i pet zvjezdica na Euro NCAP testiranju, a sustavi pomoći vozaču rade besprijekorno i nenametljivo.

Lynk & Co 08 je ozbiljno kompetentan automobil. S cijenom od 49.990 eura (u tijeku je poseban popust od 3000 €) za početni model Core ili 54.990 eura za paket More, nudi pakete opreme, tehnologije i performansi koji je kod njemačkih konkurenata poput BMW-a X3 ili Mercedesa GLC skuplji za desetke tisuća eura.

Ako možete prijeći preko imena koje zvuči kao zagonetka i činjenice da švedska izvrsnost ovaj put dolazi s kineskom putovnicom, onda je ovo vjerojatno jedna od najpametnijih kupnji na tržištu. Ozbiljno, 'boli glava' koliko je ovaj auto dobar.