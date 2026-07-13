Bivši prvak poslao jasnu poruku Verstappenu: 'Frustriran je, tamo bih ga smjestio'

Nakon frustrirajućeg vikenda na Silverstoneu, glasine o budućnosti Maxa Verstappena u Red Bullu glasnije su no ikad. Nizozemčeva javna kritika momčadi i serija opasnih tehničkih problema potaknuli su brojne analize, a svoje je viđenje situacije ponudio i svjetski prvak iz 2009., Jenson Button.

'Frustriran i usamljen u Red Bullu'

Button smatra da četverostruki svjetski prvak skriva pravo stanje stvari iza prividno sretnog lica. "Mislim da Max zvuči stvarno frustrirano u ovom trenutku", izjavio je Button za Sky Sports. "Često namješta sretan izraz lica, ali vjerujem da je vrlo frustriran situacijom. Mnogi ljudi s kojima je godinama radio i osvajao prvenstva otišli su negdje drugdje." Odlazak ključnih figura poput Christiana Hornera, Adriana Neweyja i Helmuta Marka, prema Buttonu, ostavio je traga. "Mora da je vrlo čudno. Mora se osjećati pomalo usamljeno unutar te ekipe. Svi oko njega su novi, tako da mislim da će tražiti nešto drugo. Stvarno mislim da hoće, i to već za iduću godinu."

Mercedes kao najbolji potez u karijeri

Bivši prvak vjeruje da bi Verstappenov menadžment trebao aktivno istraživati druge mogućnosti, a kao idealnu destinaciju vidi momčad koja trenutno dominira prvenstvom. "Da sam ja u njegovom menadžmentu, tim u koji bih ga želio smjestiti je Mercedes, očito uz Kimija Antonellija ili Georgea Russella, ovisno kojeg bi se odlučili riješiti", rekao je Button, kako prenosi Sky Sports. Dodao je da u ovoj fazi karijere Verstappen mora biti odlučan. "Morate biti nemilosrdni, morate biti sebični u njegovoj poziciji jer ste već daleko odmakli u karijeri." Iako spominje i McLaren kao moguću opciju, Button ističe Mercedes kao "veliku stvar u ovom trenutku".

Verstappenova budućnost ovisi o klauzuli u ugovoru koja mu dopušta odlazak ako na ljetnu stanku ne ode kao jedan od dva vodeća vozača u poretku, što se čini sve izglednijim. Iako Buttonov savjet zvuči logično, problem je što su vozačke postave vodećih timova uglavnom potvrđene za 2027., što svaki potencijalni transfer čini iznimno kompliciranim.