Šef Ferrarija smiruje navijače: 'U jednom se vikendu sve može promijeniti'

Iako se na početku gotovo nitko tome nije nadao, Ferrari ove sezone ostvaruje jako dobre rezultate u Formuli 1. Momčad iz Maranella druga je po broju osvojenih bodova, odmah iza Mercedesa, u kojem briljira fenomenalni Kimi Antonelli. No, unatoč sjajnoj sezoni, šef momčadi Fred Vasseur ne želi govoriti o borbi za naslov prvaka.

Treba stati na kočnicu

Talijanska momčad prekinula je dominaciju Mercedesa zahvaljujući Lewisu Hamiltonu, koji je slavio na Velikoj nagradi Barcelone-Catalunye, nakon čega je i Charles Leclerc donio drugu pobjedu u sezoni trijumfom na Silverstoneu. Unatoč tome, Vasseur ne želi donositi velike zaključke na temelju jedne ili dvije utrke, podsjećajući koliko se odnos snaga u Formuli 1 može promijeniti iz vikenda u vikend.

Francuski stručnjak kao primjer je naveo upravo rezultate svojih vozača u prethodnim utrkama, budući da nitko nije očekivao ni takve rezultate, ali ni posrtaje. Samo dva tjedna nakon Hamiltonove dominantne pobjede u Španjolskoj, Britanac je u Austriji imao puno teži vikend i utrku završio na petom mjestu.

S druge strane, Leclerc je u Austriji krenuo iz prvog startnog reda, ali je na kraju završio tek osmi, što, prema Vasseurovom mišljenju, dovoljno govori koliko su oscilacije normalna pojava.

"Poslije Barcelone dobio sam komentare: 'Ah, Ferrari je ponovno u borbi za naslov'. Rekao sam: ne. Tjedan dana kasnije govorili ste mi da Ferrari nije nigdje. Rekao sam: ne, bili smo u prvom startnom redu", rekao je Vasseur novinarima.

Treba ostati fokusiran

Francuski stručnjak poručuje da ni jedan dobar, ali ni jedan loš vikend ne smije promijeniti način razmišljanja unutar momčadi.

"Isti pristup imam prema svima u tvornici. Reći ću: ljudi, imali smo dobar vikend. Sada moramo biti fokusirani. To ne znači da smo prvaci. Nismo ni izvan igre. Napredujemo korak po korak. Nikada ne pokušavam donositi zaključke nakon jedne utrke, dvije utrke, dobrog rezultata ili lošeg rezultata. Fokusiran sam samo na to da radimo više i bolje. To vrijedi za mene i za sve ljude u tvornici", rekao je Vasseur.

Iako je Hamilton nakon problema Mercedesa s pouzdanošću smanjio zaostatak za vodećim Kimijem Antonellijem na samo 32 boda, Vasseur smatra da njemačka momčad i dalje ima prednost.

"Mislim da Mercedes, iskreno, i dalje ima malu prednost kada je riječ o čistim performansama. Ako pogledate šest ili sedam sesija koje smo imali ovog vikenda, vjerojatno su u pet od njih bili ispred nas", istaknuo je šef Ferrarija, koji smatra da Scuderia svoju priliku prvenstveno traži tijekom same utrke, gdje važnu ulogu imaju strategija, start i upravljanje gumama.

"U normalnoj utrci nam je vjerojatno malo lakše jer imate start i strategiju. U sprintu je teže jer nema strategije, to je čista brzina", rekao je Francuz.

Bez obzira na sve bolje rezultate, prvi čovjek Ferrarija inzistira da momčad mora ostati potpuno realna u svojim očekivanjima.

"Moramo biti realni. Mercedes ove godine ima malu prednost u čistim performansama i bit će teško. Ali moramo biti fokusirani na Belgiju. Sljedeći tjedan bit će novi izazov u Spa. Vrijeme će biti potpuno drugačije, ali moramo krenuti od nule svakog vikenda", poručio je.

Na kraju je odbacio mogućnost da Ferrari preko noći napravi veliki iskorak u odnosu na konkurenciju.

"Nema ničeg magičnog. Ne možemo zamisliti da ćemo za jedan vikend napraviti napredak od pet ili šest desetinki. Razliku će napraviti zbroj malih poboljšanja koja donosimo svuda", zaključio je Vasseur.