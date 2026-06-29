Hamilton pecnuo Verstappena nakon žestokog okršaja: 'Ne prolazi se tako svjetskog prvaka'

Velika nagrada Austrije još je jednom ponudila vrhunsku predstavu Formule 1. Na Red Bull Ringu slavio je George Russell u Mercedesu, ispred domaćeg aduta Maxa Verstappena i momčadskog kolege Kimija Antonellija, no rezultat nije bio jedina tema o kojoj se govorilo nakon završetka utrke.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se u dvobojima dvojice starih rivala – Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena. Nekadašnji protagonisti epske borbe za naslov prvaka iz 2021. godine ponovno su se našli kotač uz kotač, podsjetivši ljubitelje Formule 1 na neka od njihovih najžešćih nadmetanja.

Prvi veliki okršaj dogodio se već u 11. krugu. Verstappen je agresivno napao u trećem zavoju, no Hamilton je sjajnim povratkom u četvrtom zadržao poziciju. Nizozemac je potom pokušao napasti s vanjske strane šestog zavoja, ali je Ferrari imao unutarnju putanju i zatvorio vrata. Verstappen je pritom završio s dva kotača na šljunku te je odmah preko momčadskog radija zatražio kaznu za sedmerostrukog svjetskog prvaka.

Suci, međutim, nisu pronašli elemente za kažnjavanje, a Hamilton je nakon utrke objasnio svoju stranu priče.

„Pokušao je proći s vanjske strane. Ne očekujete da ćete obići svjetskog prvaka na tom dijelu staze. Ni ja ne bih pokušao tako napasti njega. Bio je iza mene na vrhu zavoja i trebao je odustati od pokušaja. Ostavio sam mu dovoljno prostora“, rekao je Britanac.

Drugi čin njihovog dvoboja uslijedio je nakon prve serije odlazaka u boks. Ovoga puta Verstappen je bio odlučniji i iskoristio je unutarnju putanju u šestom zavoju, natjeravši Hamiltona na širu liniju te preuzevši poziciju. Taj potez pokazao se ključnim jer je Red Bullov vozač nakon toga krenuo u lov na vodećeg Georgea Russella.

Ipak, Verstappen je priznao da ga je upravo borba s Hamiltonom koštala dragocjenog vremena.

„Približavao sam se Russellu čak i nakon tih dvoboja s Lewisom. Bilo je zabavno, ali izgubili smo dosta vremena u toj borbi“, rekao je četverostruki svjetski prvak.

Hamilton je nakon utrke istaknuo kako Ferrari ovoga puta jednostavno nije imao brzinu za borbu za pobjedu. Smatra da je glavni problem bio nedovoljno uravnotežen bolid, zbog čega nije mogao pratiti tempo vodećih. Na kraju je kroz cilj prošao kao petoplasirani, s više od 26 sekundi zaostatka za pobjednikom Russellom.