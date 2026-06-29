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AKO STE PROPUSTILI /

SP u fokusu: Ovo su tekstovi koji su obilježili protekli tjedan

SP u fokusu: Ovo su tekstovi koji su obilježili protekli tjedan
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Foto: Terence Lewis/Icon Sportswire/Zuma Press/Profimedia

U specijalu Net.hr-a 'Ako ste propustili' donosimo presjek ekskluzivnih tekstova Net.hr-a koji su objavljeni na portalu prošloga tjedna

29.6.2026.
13:41
Sportski.net
Terence Lewis/Icon Sportswire/Zuma Press/Profimedia
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Prošli tjedan obilježilo je Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje je donijelo puno uzbuđenja i iznenađenja. Novinari Net.hr-a sve su pratili i objavili veliki broj ekskluzivnih tekstova. Presjek tih tekstova donosimo u našem specijalu 'Ako ste propustili'.

Željko Kopić 

Željko Kopić stručni je komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo i nakon prve utakmice Hrvatske protiv Paname, napisao je analizu.

Silvijo Maksan

 

Naš dobri Silvijo razgovarao je s Brankom Karačićem o Jošku Gvardiolu. Nadalje, s Marijom Totom razotktio je Ganu, a sa Sandrom Perkovićem razgovarao o prvoj pobjedi Hrvatske protiv Paname, a s istim sugovornikom je komentirao i Dalićeve poteze. Legenda Vahid Halilhodžić mu je otvorio dušu o BiH. Osječka legenda mu je odgovarala na pitanja nakon pobjede protiv Paname, a iste teme se dotaknuo i sa Ivom Smojom. Istu utakmicu komentirao je i s Juricom Vranješom.

Za vrijeme utakmice s Panamom uživo je komentirao sitaucije na terenu s trenerskim stručnjacima.

Svoje komentare našem Silviju dao je Željko Kopić, Goran Lacković, ali i mladi Dino Perić.

Uoči utakmice odluke objavio je i poruke naših rukometaša.

Za kraj tjedna odradio je i podcast o Velikoj nagradi Austriji, poznati Planet Formula.

 

Roko Silov

Mladi Roko napravio je stručnu analizu nakon pobjede protiv Paneme. Osim toga, dao nam je i cjelokupnu analizu prvog kruga Svjetkog prvenstva.

 

Vehmir Džakmić

Vehmir je u fokusu imao odlučujuću utakmicu protv Gane, a nakon utakmice radio je analizu s Nikolom Jurčevićem i Draženom Besekom.

Osim toga, za vrijeme utakmice komentirao je situacije na terenu s Nikolom Šafarićem, Sašom Peršonom i Draženom Besekom.

 

Dominik Franculić

Dominik je kolega koji je zamijenio dan za noć i prati sve utakmice Svjetskog prvenstva. Izdvajaju se utakmice protiv Gane i Paneme. Dominik, izdrži!

 

Maj Gašparac

Naš Maj odradio je završno kolo skupine A.

 

Tonko Medvedec

Naš ljubitelj brzine i Formule 1 napravio je analize s Nevenom Novakom i Paolom Markek uoči Velike nagrada Austrije. Naravno, njegove su bile i kvalifikacije i sama utrka.

Ako Ste PropustiliSvjetsko Prvenstvo 2026.
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