Prekretnica u Austriji? Stručna suradnica nam otrkiva: 'Napokon vidimo koheziju tog tima'

Nakon tjedan dana pauze, Svjetsko prvenstvo Formule 1 nastavlja se osmom utrkom sezone, velikom nagradom Austrije na Red Bull Ringu. Sezona 2026. već je donijela pregršt uzbuđenja, a borba za naslov sve je napetija. Navijače očekuje novi uzbudljiv vikend na jednoj od najkraćih, ali vrlo zahtjevnoj i nepredvidljivoj stazi u kalendaru.

U razgovoru s kreatoricom sadržaja i F1 entuzijasticom Paolom Markek dotaknuli smo se aktualnih tema uoči nastavka sezone, od borbe u vrhu poretka i forme vodećih momčadi, preko Ferrarijevih i Mercedesovih unutarnjih dinamika, pa sve do situacije u Red Bullu i Maxa Verstappena pred domaću utrku u Austriji.

Vikend u Austriji najavili smo s jednom od naših stalnih gošći, koja je analizirala stanje u poretku i najavila što nas očekuje u novom trkaćem vikendu.

Veliku nagradu Austrije gledajte od 26. do 28. lipnja na kanalima RTL-a i na platformi Voyo

Evo, posljednji put u Španjolskoj Hamilton je pobijedio i prekinuo dominaciju Mercedesa na vrhu postolja. Iz te perspektive, koliko je realna njegova borba za osmu titulu i koliko Ferrari s novom ugradnjom na motoru vjeruje da se Lewis može vratiti na sam vrh?

Pa mislim da je nada dosta velika, pogotovo možda ne za Lewisovu osmu titulu, ali sigurno za novi konstruktorski naslov za koji se teško u momčadi radi. Isto tako,zadnji put od 2008. godine što je jedno dosta dugo razdoblje. Nadogradnje koje dolaze su apsolutno dobrodošle, a prva će biti u Austriji. Tu je također i novo sintetičko gorivo koje će se uvesti u Austriji i sve će to doprinijeti tome da bolid, koji je sada već na domaku Mercedesa, odnosno koji je izgubio onu inicijalnu prednost na startu koju je imao prije, može izgurati cijelu utrku.

I jednostavno, da bude bolji od Mercedesa bez da tu presude (ne)sretne okolnosti kao što su virtual safety car ili nešto slično. Ono što je puno bitnije jest da vidimo tu koheziju tog tima, da vidimo da Ferrari donosi neke promjene, da momčad kao takva radi kao jedna skupina ljudi, i to se dosta vidi u emocijama nakon proslave, gdje Lewis i Charles slave zajedno, zapravo svi zajedno slave, odnosno s mehaničarima i administrativnim.

I vidi se koliko im je to puno značilo. Čak bih rekao da im je više značilo to što je Ferrari prvi put pobijedio nakon 595 dana nego što je Lewis pobijedio prvi put nakon 686 dana, i svi su samo čekali taj jedan proboj.

Trudili su se pokazati sve svoje moći i donijeti tu pobjedu za Ferrari. Mislim da su sve one nade koje smo imali prošle godine sada konačno tu – sve su se kockice posložile. I mislim da momčad među konstruktorima sigurno ima šansu za titulu.

Sad kad smo spomenuli slavlje nakon Španjolske i komentare Tota Wolffa prema Lewisu Hamiltonu, zanima me situacija u Mercedesu oko Georgea Russella i njegove stote utrke za momčad koju je odvozio, a koja i nije bila tema razgovora u garaži – misliš li da se podsvjesno već mijenja hijerarhija i da Kimija stavljaju ispred Russella, iako je sezona još duga?

Kad je u Formuli 1, s jedne strane znamo da je glupo ne stavljati jednog vozača ispred drugog, u smislu kao što smo vidjeli prošle sezone – neminovno je da će u jednom trenutku jedan biti bolji, a drugi slabiji. A opet, s druge strane, mislim da je i Mercedes u vječnom strahu od Rosberg–Hamilton sukoba koji smo gledali početkom 2010-ih, i zato nikad javno, PR-ovski, nisu rekli: „Ovo je naš vozač broj jedan, a ovo je naš vozač broj dva.“

Vidi se da Kimija možda malo više, ajmo reći, favoriziraju, ali tu je i Russellov peh koji ima od Kanade, i na kraju krajeva morali su se nekako i u njega osloniti. Kad je Kimi stao s bolidom u Kataloniji, odnosno u Barceloni, vidjelo se i to.

Tako da ja mislim da George nije za otpisati, ali da su definitivno dio svojih nada stavili u Kimija, jer je on ipak mlada nada i novi nositelj tima. Primjećuje se da su Russellova 100. utrka za Mercedes nekako pala u drugi plan.

Je li to greška Mercedesa ili jednostavno zamjenski fokus na drugog vozača, do te mjere da ništa drugo nismo primijetili – moguće je i jedno i drugo. Pogotovo kad se pogleda Instagram Formule 1, službeni profil, gdje su posljednjih 20-ak objava gotovo sve o Hamiltonu i svaka njegova pobjeda. Sve drugo što se dogodilo na utrci potpuno pada u drugi plan, jer ovo je njegov moment i vijest posljednja dva tjedna.

Dolazimo u Austriju na Red Bull Ring, domaću stazu Red Bulla koji ima sve veći problem s bolidom. Zanima me Max Verstappen – gdje je on u toj priči i što se od njega realno očekuje ove sezone, s obzirom na slabije rezultate i pritužbe na početku godine?

Ja ga nikad ne bih podcijenila niti rekla da je za otpisati. To je vozač koji je, vidjeli smo prošle godine, znao voziti “traktor” i biti u konkurenciji za vozački naslov. Dakle, definitivno se može lako dogoditi da za Maxa slijedi kopija prošle sezone, gdje do ljetne pauze nije bio ni blizu podija.

Prošle godine je u Austriji imao i incident s Kimijem Antonellijem, kada su se sudarili u drugom zavoju i izbacilo ga iz utrke, i tada je bio jako nezadovoljan bolidom i performansama. I sada se zapravo ove godine ponavlja sličan scenarij.

Ali s druge strane, nikada ga ne bih otpisao, jer nekoliko stvari ide njemu u prilog. Odnos baterije i motora s unutarnjim izgaranjem ponovno se mijenja u njegovu korist, ajmo reći, više nije 50:50, nego ponovno naginje prema 60:40, što više odgovara njemu i Red Bullu.

On i momčad će podnijeti žalbu na tu odluku jer je svima nejasno kako je došlo do tih kalkulacija. Sad je ADUO nagrodanja momčadi, pa se u drugoj fazi sve zbraja do kraja ljetne stanke, tako da je lako moguće da se situacija oko nadogradnji promijeni nakon pauze i s prvom utrkom nakon nje, ako se ne varam, u Nizozemskoj.

U svakom slučaju, nikada ne treba otpisati taj bolid. Vidjeli smo po performansama Isacka Hadjara, bez obzira na to, ne mogu reći “oteto” ili “izgubljeno”, nego ispravljeno postolje u Monaku, to nije spor bolid.

Mislim da nas čeka jedna vrlo uzbudljiva ljetna sezona europskih utrka i da se svakako možemo nadati Maxovom povratku u nekom trenutku.