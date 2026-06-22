Meteorolozi izdali upozorenje: Formula 1 mogla bi se voziti u najtežim uvjetima sezone

Europski kontinent ponovno se suočava s izraženim toplinskim valom, a ekstremno visoke temperature sve više utječu i na velika sportska događanja. Nakon što su prošlog tjedna vozači Formule 1 u Barceloni vozili u vrlo zahtjevnim uvjetima, a organizatori brojnih događaja morali prilagođavati rasporede zbog vrućina, sličan scenarij sada se očekuje i u Austriji.

Predstojeća Velika nagrada Austrije na Red Bull Ringu u Spielbergu mogla bi postati najtoplija utrka dosadašnjeg dijela sezone. Austrijska meteorološka služba GeoSphere izdala je vremenska upozorenja za veći dio zemlje, a prognoze za područje Spielberga najavljuju temperature do 34 stupnja Celzija tijekom kvalifikacija i same utrke.

Prema trenutačnim prognozama, cijeli vikend proteći će u znaku sunčanog vremena, uz vrlo malo oblaka i gotovo bez vjetra. Takvi uvjeti predstavljat će dodatni izazov za momčadi koje će morati pažljivo upravljati trošenjem i temperaturom guma tijekom utrke od 71 kruga.

Osim guma, na velikom iskušenju bit će i pogonske jedinice. Specifična konfiguracija austrijske staze s izraženim usponima i spuštanjima dodatno opterećuje motore, a visoke temperature mogle bi dodatno otežati njihovo hlađenje.

Momčadi će prve naznake uvjeta dobiti već tijekom slobodnih treninga u petak, kada se očekuje temperatura od oko 33 stupnja. Za subotu i nedjelju prognozira se dodatni porast temperature do 34 stupnja Celzija.

Iako meteorolozi za sada ne predviđaju kišu, pojedine prognoze upozoravaju na mogućnost lokalnih grmljavinskih oluja koje bi mogle dodatno zakomplicirati vikend i unijeti neizvjesnost u borbu za pobjedu.

Prognoza za vikend:

- Petak: od 15 do 33 °C, bez oborina

- Subota: od 16 do 34 °C, bez oborina

- Nedjelja: od 17 do 34 °C, bez oborina

Visoke temperature neće predstavljati izazov samo za vozače i momčadi, već i za desetke tisuća navijača koji će utrku pratiti s tribina. Organizatori i stručnjaci preporučuju redovitu hidrataciju, zaštitu od sunca te što češći boravak u hladu, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana.

Ako se prognoze ostvare, Velika nagrada Austrije mogla bi postati jedna od fizički najzahtjevnijih utrka sezone, kako za vozače u kokpitima tako i za navijače uz stazu.