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Stravična nesreća u Zagrebu: Automobil prepolovio stup, jedna osoba poginula

Stravična nesreća u Zagrebu: Automobil prepolovio stup, jedna osoba poginula
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Policija je potvrdila da je došlo do prometne nesreće oko 22 sata u Ulici Luje Naletića

6.8.2026.
6:27
Tajana Gvardiol
Emica Elvedji /PIXSELL
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Na cesti između Botinca u Zagrebu i Odranskog Breža u srijedu navečer dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba.

Stravična nesreća u Zagrebu: Automobil prepolovio stup, jedna osoba poginula
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Prema informacijama Kronike Velike Gorice, osobni automobil je, iz zasad neutvrđenih razloga, sletio s kolnika i silovito udario u betonski stup javne rasvjete, koji je od siline udara puknuo napola.

Stravična nesreća u Zagrebu: Automobil prepolovio stup, jedna osoba poginula
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

U vozilu su se nalazile tri osobe. Jedna je osoba preminula na mjestu nesreće, dok su preostale dvije ozlijeđene te im je pružena hitna medicinska pomoć. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci, djelatnici hitne medicinske pomoći i policija. 

Više informacija nakon očevida

Policija je potvrdila da je došlo do prometne nesreće oko 22 sata u Ulici Luje Naletića.

Policija će nakon očevida utvrditi okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.

Prometna NesrećaSudarZagrebBotinacStupPu Zagrebačka
komentara
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