Teška nesreća kod Šibenika: Motociklist se bori za život

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Policijski očevid trebao bi dati odgovor što je uzrokovalo nesreću
Ozljede opasne po život zadobio je 58-godišnji motociklist u prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u Ružinama.
Kako je objavila šibensko-kninska policija, nesreća se dogodila oko 18.55 sati u Ulici Vrpoljački put.
Zbog težine ozljeda prevezen je u Klinički bolnički centar Split.
„Na mjestu događaja slijedi očevid. Promet na navedenoj dionici ceste odvija se uz privremenu regulaciju policijskih službenika“, objavila je policija.