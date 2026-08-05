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Teška nesreća kod Šibenika: Motociklist se bori za život

Teška nesreća kod Šibenika: Motociklist se bori za život
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Foto: ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policijski očevid trebao bi dati odgovor što je uzrokovalo nesreću

5.8.2026.
20:46
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Ozljede opasne po život zadobio je 58-godišnji motociklist u prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u Ružinama.

Kako je objavila šibensko-kninska policija, nesreća se dogodila oko 18.55 sati u Ulici Vrpoljački put.

Zbog težine ozljeda prevezen je u Klinički bolnički centar Split.

„Na mjestu događaja slijedi očevid. Promet na navedenoj dionici ceste odvija se uz privremenu regulaciju policijskih službenika“, objavila je policija.

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