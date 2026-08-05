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Modrić prvi put zaigrao u novoj sezoni: Pogledajte kakav je doček dobio od publike

Modrić prvi put zaigrao u novoj sezoni: Pogledajte kakav je doček dobio od publike
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Foto: John Carusi/Alamy/Profimedia

Modrić, koji će za mjesec dana proslaviti 41. rođendan, nedavno je aktivirao opciju produljenja ugovora s Milanom do kraja lipnja 2027. godine.

5.8.2026.
21:35
Sportski.net
John Carusi/Alamy/Profimedia
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Luka Modrić odigrao je prve minute u dresu Milana u novoj sezoni. Četrdesetogodišnji kapetan hrvatske reprezentacije nastupio je u prijateljskoj utakmici protiv Intera, koja je u Perthu završila rezultatom 1:1.

Modrić je u igru ušao u 62. minuti, a odmah po ulasku preuzeo je i kapetansku traku. Publika ga je pozdravila velikim pljeskom, dok su se na tribinama mogle vidjeti i hrvatske zastave. Video pogledajte OVDJE.

Novi trener Milana Ruben Amorim već je uoči susreta dao naslutiti da će iskusni hrvatski veznjak dobiti priliku. Njegov ulazak bio je dio većeg broja zamjena koje je portugalski stručnjak napravio sredinom drugog poluvremena.

Modrić, koji će za mjesec dana proslaviti 41. rođendan, nedavno je aktivirao opciju produljenja ugovora s Milanom do kraja lipnja 2027. godine. Time je potvrdio da će u talijanskom klubu ostati najmanje još jednu sezonu i zaustavio nagađanja o mogućem završetku karijere.

Hrvatski kapetan naglasio je kako je na njegovu odluku snažno utjecao odnos koji su klub i navijači pokazali prema njemu tijekom prethodne sezone.

„Milan mi je prošle godine pokazao ono što svaki nogometaš želi – povjerenje i privrženost. Klub i navijači bili su uz mene u svakom trenutku i to je bio glavni razlog zbog kojeg sam odlučio ostati“, poručio je Modrić.

Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu uzeo je potreban odmor, a u tom su se razdoblju ponovno pojavile priče o mogućem umirovljenju. Ipak, hrvatski veznjak odlučio je nastaviti karijeru i otvoriti novo poglavlje u dresu Milana.

Prvi nastup u novoj sezoni pokazao je da Modrić i dalje ima važnu ulogu u momčadi, a preuzimanje kapetanske trake odmah po ulasku dodatno je potvrdilo status koji uživa u talijanskom velikanu.

Luka ModrićMilan
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