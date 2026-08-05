Stočar Mario otkrio problem koji mu stvara suša: 'Povećava nam troškove hranidbe'

TROŠKOVI RASTU /

Dugotrajne vrućine ne pogađaju samo ljude nego i domaće životinje. Na farmama diljem Hrvatske krave, bikovi, telad i ovce zbog visokih temperatura piju znatno više vode, manje jedu, a stočari bilježe sve veće troškove.

Podaci Ujedinjenih naroda pokazuju koliko je voda važna u stočarstvu. Ako se računa isključivo potrošnja pitke, odnosno plave vode, za proizvodnju jedne litre mlijeka krava treba popiti oko pet litara vode. Kada se uračuna i voda potrebna za pranje opreme te uzgoj stočne hrane, za proizvodnju jednog jajeta potroši se oko 15 litara plave vode, dok je za kilogram govedine potrebno oko 500 litara.

Na jednoj farmi u Novskoj stočari su ove godine morali dodatno ulagati kako bi životinjama olakšali velike vrućine.

"Prije je bio hotel promaja, a ove godine smo nabavili ove velike ventilatore, tako da je puno podnošljivije nego do sad", rekao je stočar Marko Jakubek.

Visoke temperature promijenile su i navike stoke.

"Malo manje jedu, više piju vodu. Mi koristimo gradski vodovod - prošli mjesec potrošnja je bila 40 kubika vode, sad je to već 65-70 kubika vode. Koriste ju i za piće i za hlađenje", kaže Jakubek.

Probleme zbog suše imaju i uzgajivači ovaca.

"Osnova ishrane naših ovaca je napasivanje, a u ovom sušnom periodu trava se ne obnavlja pa nam to stvara problem. Potrebna je prihrana žitaricama, što nam povećava troškove hranidbe", rekao je stočar Mario Frketić iz Novigrada.

Stočari upozoravaju da dugotrajni toplinski val ne utječe samo na dobrobit životinja nego i na proizvodnju hrane te troškove poljoprivredne proizvodnje.