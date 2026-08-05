Špica toplinskog vala: Imamo reportažu s užarenog asfalta, uživajte

CRVENA HRVATSKA /

Jedino tko se vuče zagrebačkim ulicama su korejski turisti, zabundani nepalski dostavljači na električnim biciklima i naš Pale sam na Svijetu Rikardo Stojkovski. Meni je danas kad sam ušao u auto pisalo 46. Ali dobro. To je normalno. Špica ljeta je i vruće je, nije to vijest, osim ako ne radite na nekom paničnom portalu pa morate staviti u naslov Paklena žega, Ekstremni udari i još gore katastrofične gluposti da vas ljudi klik, klik, klikću. Mi nećemo poticati nikoga da klikće, samo imamo jednu klasičnu reportažu sa ceste. Uživajte.