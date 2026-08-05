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rapsodija golova /

Petarda na Maksimiru: Špehar za Net.hr secirao Dinamovu europsku rapsodiju

Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo svladao litavskog prvaka Kauno Žalgiris, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić. Modri su u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka slavili s visokih 5:0 i napravili golem korak prema plasmanu u doigravanje.

Uvjerljivu Dinamovu predstavu za Net.hr analizirao je Robert Špehar, bivši hrvatski reprezentativac i profesionalni nogometaš, a danas trener ŽNK Osijek. Cijeli intervju Silvija Maksana sa bivšim hrvatskim reprezentativcem pročitajte OVDJE.

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5.8.2026.
20:44
Sportski.net
Robert špeharDinamo
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