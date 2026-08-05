Jakirović pronašao zamjenu za Hrvata: Hull nikad nije platio više za jednog igrača

Novi engleski nogometni prvoligaš Hull City, kojega vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, angažirao je grčkog reprezentativnog vratara Konstantinosa Tzolakisa (23), dosadašnjeg člana Olympiacosa, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, ali prema navodima britanskih medija Hull je izdvojio oko 20 milijuna funti za Tzolakisa čime je on postao najskupčji igrač u klupskoj povijesti. Dosadašnji rekordni transfer Hull je obavio još 2016. godine kada je potrošio 13 milijuna funti za Ryana Masona.

"Spreman sam za novo poglavlje u svojoj karijeri. Boriti se protiv igrača najviše razine je veliki izazov za mene, osjećam se spremnim", izjavio je Tzolakis.

Tzolakis ​će na vratima Hulla naslijediti hrvatskog čuvara mreže Ivora Pandura koji je ranije ovoga ljeta prešao u škotski Rangers.