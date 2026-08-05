Liverpool će morati isprazniti džepove: Ovaj igrač je Redsima 'karta za povratak u vrh'

Redsi će morati ponovno srušiti rekord Premier lige u transferima kako bi dobili svoju glavnu ljetnu metu, ali brzonogi 23-godišnjak mogao bi tu investiciju deseterostruko vratiti u nadolazećim godinama.

"Liverpool je Liverpool. Ali očito je atmosfera, navijači, klub, igrači, prilika da treniram vrhunske igrače, prilika da se borim za naslove. Mislim da ne može biti privlačnije od ovoga", rekao je Andoni Iraola u svom prvom službenom intervjuu za Liverpool nakon što je zamijenio Arnea Slota na mjestu trenera.

Bile su to riječi čovjeka koji je platio svoj dug da bi došao do ove faze, čineći čuda u Rayo Vallecanu prije nego što je oblikovao Bournemouth u jednu od najboljih momčadi Premier lige, što je kulminiralo povijesnim plasmanom u kvalifikacije za Europsku ligu prošle sezone. To je prirodan sljedeći korak za Španjolca, a on ima alate da vrati "heavy metal" Jurgena Kloppa od kojeg se Slot previše udaljio do kraja svog mandata.

Međutim, u svom trenutnom ruhu, teško je vidjeti Liverpool kako se ponovno bori za velike naslove. Prošle sezone završili su 25 bodova iza Arsenala, dok su pali na peto mjesto u Premier ligi, a Paris Saint-Germain ih je potpuno nadmašio u četvrtfinalu Lige prvaka.

Zasad nije bilo odlučnog odgovora na tu izrazito razočaravajuću sezonu na tržištu transfera. Jeremy Jacquet i Victor Munoz potpisani su za ukupno 110 mil eura, ali uglavnom služe za kompenzaciju odlazaka Ibrahime Konatea i klupske legende Mohameda Salaha.

Liverpoolu je potrebno značajno pojačanje, ono koje može podići uzbuđenje navijača na istu razinu kao Iraolino, a tu ulazi Bradley Barcola. Krilni igrač PSG-a pojavio se kao prioritetna meta za vodstvo Anfielda i ima potencijal biti transformativni dodatak momčadi. Reći da neće biti jeftin je blago rečeno, ali Liverpool mora prihvatiti zahtjeve PSG-a ako želi smanjiti jaz za svojim glavnim rivalima.

Prilika kuca na vrata za Redse

Prema Fabriziju Romanu, Liverpool je ovog tjedna otvorio razgovore s PSG-om o transferu Barcole. Navodno je daroviti francuski reprezentativac željan dovršiti prelazak na Anfield, a Redsi su naznačili da bi bili spremni platiti preko 100 milijuna eura kako bi osigurali njegove usluge.

Međutim, RMC Sport tvrdi da su klubovi još uvijek daleko kada je u pitanju dogovor o konačnoj cijeni, a PSG čeka vrtoglavih 170 milijuna eura. To znači da će Liverpool morati srušiti rekord za najskuplji transfer koji je Premier liga ikada vidjela kako bi doveo Barcolu, koji su postavili prošlog ljeta kada su doveli Alexandera Isaka iz Newcastlea.

Bilo bi razumljivo da Redsi oklijevaju to učiniti nakon Isakove katastrofalne, ozljedama opustošene debitantske godine na Merseysideu. Međutim, Barcola nema onakav neujednačen fizički rekord kao Isak kada je stigao u Liverpool. Zvijezda PSG-a propustila je samo deset utakmica zbog ozljede otkako se pridružio klubu iz Lyona 2023.; mlađi je i robusniji, s agilnošću da pametno izbjegne grub tretman protivničkih braniča.

Također je jedan od pet najboljih ljevokrilnih igrača u svjetskom nogometu i upravo je odbio priliku da produži ugovor na Parku prinčeva nakon isteka 2028. godine. Ovo je prilika koja se Liverpoolu više neće ukazati i moraju je iskoristiti prije nego što bude prekasno.

Prava zamjena za Diaza

Khvicha Kvaratschelia, Vinicius Junior i Luis Diaz su trenutno jedini igrači iznad Barcole na njegovoj poziciji u Europi. Nažalost za njega, Kvaratschelia mu je suigrač u PSG-u i prvi izbor Luisa Enriquea na lijevoj strani u najvažnijim utakmicama.

Barcola je previše dobar da bi nastavio prihvaćati ovo stanje stvari. Zaslužuje vodeću ulogu, a Iraola mu je može dati u Liverpoolu. Sudbina je htjela da on također dugoročno bude zamjena za Diaza, koji je ostavio ogromnu rupu u postavi Redsa nakon što se prošle godine pridružio Bayern Münchenu.

Puštanje Diaza bila je najveća pogreška koju je Slot napravio u svom vremenu na Anfieldu. Salah je dobio najviše zasluga za Liverpoolov put do slave Premier lige u sezoni 2024.-25. zbog svojih izvanrednih brojki, ali Diaz je također bio ključan za njihov uspjeh.

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Njegov dinamičan dribling i neumoljiv rad bez lopte postavili su ton, i ne čudi da je i on pomogao Bayernu da dosegne nove visine. Barcola ima vještine da ostvari sličan utjecaj ako Liverpool uspije sklopiti dogovor s PSG-om; jednako je eksplozivan i nepredvidljiv kao Diaz, vješt u osvajanju lopte u posljednjoj trećini i nudi još više u smislu kretanja iza neprijateljskih linija.

Barcola može nadmašiti bilo kojeg protivnika brzinom i sklon je riziku. Prema The Athletic, francuski napadač pokušao je više dodavanja kroz liniju od bilo kojeg drugog igrača na Svjetskom prvenstvu, a prošle sezone bio je prvi po broju udaraca u Ligue 1 za PSG sa 67, postigavši ​​11 golova u 21 nastupu.

Poslati Gakpa u Spurse

Kako bi dovođenje Barcole bilo financijski isplativije, Liverpool bi jednostavno mogao unovčiti Codyja Gakpa. Nizozemski reprezentativac spektakularno nije uspio zamijeniti Diaza prošle sezone, postigavši ​​samo sedam golova u Premier ligi dok je navijače doveo do ruba ludila svojim stilom ispiranja i ponavljanja.

Gakpa je previše lako pročitati i protivnici ga mogu izbaciti iz igre uz minimalan napor. Liverpool je izgledao kao puno opasnija momčad kada je Slot dao Riu Ngumohi priliku u lijevom kanalu, ali on još uvijek uči svoj zanat u nježnoj dobi od 17 godina, a njegove minute moraju se pažljivo upravljati.

Ngumohin razvoj bi bio bolji s Barcolom kao mentorom umjesto Gakpoa. Uz sve to rečeno, Gakpo je imao mnogo nezaboravnih trenutaka u dresu Liverpoola, a 27-godišnjak može pružiti napadačku pokrivenost jer ima dobar instinkt u i oko šesnaesterca.

Također ima ugovor do 2030., tako da Liverpool može staviti značajnu cijenu na njegovu glavu. Athletic je izvijestio da je Tottenham kontaktirao Gakpove predstavnike, a Redsi su spremni "procijeniti njegovu vrijednost u odnosu na druge poslove ovog ljeta, uključujući prelazak Elliota Andersona u Manchester City i transfer Morgana Rogersa u Chelsea". Ako uspiju izvući ponudu od Spursa bilo gdje blizu 100 milijuna funti za Gakpa, Liverpool bi im morao odgristi ruke, a onda ne bi bilo izgovora da ne ulože sve u Barcolu.

Savršeno uklapanje u napadnu liniju Liverpoola

Arsenal je također povezivan s Barcolom, i iako je njihov fokus trenutno usmjeren na ambiciozni potez za Viniciusa iz Real Madrida, Liverpool se ne smije prepustiti da ga preuzmu rivali iz Premier lige. Dobra vijest za vjerne navijače Anfielda je da je Iraola dobro svjestan hitnosti situacije.

"Postoje očite situacije u kojima moramo potpisati igrače. Krilo na primjer, definitivno moramo potpisati krilo", priznao je trener Liverpoola novinarima prošlog mjeseca. Munoz može odmah ući na Salahovo staro mjesto na desnoj strani, a dovođenje Barcole na suprotnu stranu učinilo bi napadnu liniju, barem na papiru, ponovno zastrašujućom.

Isaku bi svakako koristilo da Francuz bude njegova glavna veza, a njegovi inteligentni prodori mogli bi stvoriti više prostora Florianu Wirtzu da pokaže svoju magiju na desetom mjestu. Barcola je također idealan izbor za Iraolin pristup protunapada sa svojim zastrašujućim ubrzanjem i tehničkom vještinom.

Možda najvažnije, postoji vrlo mala opasnost da će Barcola biti prestrašen pritiskom života na Anfieldu ili devetocifrenom sumom za transfer. On je dva puta zaredom osvojio Ligu prvaka, a ostavio je trag i na Svjetskom prvenstvu, postigavši ​​četiri gola za Francusku, i igra s ponosom generacijskog talenta.

Ako se Liverpool želi vratiti među velike igrače, mora napraviti velike poteze, a dovođenje Barcole bila bi velika izjava o namjeri. S druge strane, oprezno povlačenje iz utrke ostavilo bi Iraolu pred teškom bitkom kako bi ispravio probleme svoje nove momčadi na lijevom krilu, s sezonom 2026.-27. koja je već na vidiku.