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GLAVE U CRVENOM /

Pogledajte žestoku svađu Liverpoolovih zvijezda: Suigrač bacio kapetansku vrpcu

Pogledajte žestoku svađu Liverpoolovih zvijezda: Suigrač bacio kapetansku vrpcu
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Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Izvori iz Liverpoola tvrde da su ovakvi argumenti - čiji kontekst ostaje nepoznat - uobičajeni u elitnom okruženju

31.7.2026.
19:38
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
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Veznjak Liverpoola Curtis Jones žestoko se posvađao sa suigračem Dominikom Szoboszlaijem nakon pobjede njegove momčadi od 1-0 nad Wrexhamom na Yankee stadionu u četvrtak.

Nakon zvižduka za kraj utakmice Jones, Szoboszlai, a kasnije i Kostas Tsimikas, svađali su se dok je momčad prelazila teren kako bi pljeskala navijačima.

Nije jasno što je uzrokovalo razmjenu mišljenja, iako je tijekom utakmice Szoboszlai dao svoju kapetansku traku Tsimikasu, a ne Jonesu kada je ovaj zamijenjen, a tijekom svađe Tsimikas je snimljen kako baca traku na pod.

Ranije ovog ljeta Liverpool je odbio ponudu Intera od 21,7 milijuna funti za Jonesa, a 25-godišnjaku je ostala još jedna godina ugovora na Anfieldu.

Ranije ovog mjeseca menadžer Liverpoola Andoni Iraola naglasio je da želi da Jones ostane u klubu.

"Curtisa jako cijenim. Za mene je on sjajan, sjajan igrač i nadam se da će moći nastaviti s nama i nastaviti igrati onako kako je do sada igrao", rekao je trener. 

Liverpool završava svoju predsezonsku turneju po Sjevernoj Americi u nedjelju kada se suoče s Leedsom u Chicagu.

Szoboszlai nije htio ulaziti u detalje incidenta. 

"Sada kada je nekoliko momaka otišlo i možda nismo najstariji u momčadi, ali smo ovdje dugo vremena, svi smo u istom čamcu i želimo najbolje za klub i jedni za druge. Imamo kapetana u Virgilu [van Dijku] i pratit ćemo ga svugdje u onome što on i trener kažu i mislim da mogu govoriti u ime svih da želimo biti uspješni ove sezone. To je dugoročni projekt jer očito imamo novog trenera i momčad se promijenila. Možda ne za par mjeseci, ali dugoročno mislim da će se sve riješiti", rekao je Szoboszlai. 

Izvori iz Liverpoola tvrde da su ovakvi argumenti - čiji kontekst ostaje nepoznat - uobičajeni u elitnom okruženju i da se to dogodilo samo u javnosti, a ne u privatnosti svlačionice, jer je momčad trčala počasni krug.

LiverpoolDominik SzoboszlaiCurtis Jones
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