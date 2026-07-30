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Kakvo iznenađenje u eliti: Zvijezda Liverpoola trenira u dresu Vukovara 1991

Kakvo iznenađenje u eliti: Zvijezda Liverpoola trenira u dresu Vukovara 1991
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Foto: Pauline Figuet/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Liverpool ga je doveo aktiviranjem otkupne klauzule vrijedne 40 milijuna eura

30.7.2026.
17:58
Sportski.net
Pauline Figuet/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Jeremie Frimpong (25) priprema se za novu sezonu u redovima Liverpoola, a uoči sezone koja bi trebala vratiti Redse u vrh engleskog, ali i svjetskog nogometa, brzonogi Nizozemac nosi jedan poseban dres. 

Fotografija Frimponga u dresu Vukovara 1991 proširila se društvenim mrežama, a posebno su na nju reagirali svi hrvatski ljubitelji nogometa. U radu s osobnim trenerom Kwakuom Ohemengom na treninzima mu se pridružilo još nekoliko nogometaša, među kojima je bio i lijevi bek Manchester Uniteda Patrick Dorgu

Trener Ohemeng objavio je na svom Instagramu više fotografija s treninga, a na nekima od njih Frimpong nosi upravo dres Vukovara s brojem 11, a taj pripada njegovom bliskom prijatelju Keyendrahu Simmonsu, s kojim je igrao u mlađim kategorijama Manchester Cityja. Simmonds je bio član Vukovara 1991 u razdoblju od kolovoza 2024. do veljače 2026. godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kwaku ohemeng (@seedorfkduah10)

Frimpong je na Anfield stigao iz Bayer Leverkusena krajem svibnja 2025. i potpisao petogodišnji ugovor, a Liverpool ga je doveo aktiviranjem otkupne klauzule vrijedne 40 milijuna eura. 

Vukovar 1991LiverpoolDres
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