Kakvo iznenađenje u eliti: Zvijezda Liverpoola trenira u dresu Vukovara 1991

Jeremie Frimpong (25) priprema se za novu sezonu u redovima Liverpoola, a uoči sezone koja bi trebala vratiti Redse u vrh engleskog, ali i svjetskog nogometa, brzonogi Nizozemac nosi jedan poseban dres.

Fotografija Frimponga u dresu Vukovara 1991 proširila se društvenim mrežama, a posebno su na nju reagirali svi hrvatski ljubitelji nogometa. U radu s osobnim trenerom Kwakuom Ohemengom na treninzima mu se pridružilo još nekoliko nogometaša, među kojima je bio i lijevi bek Manchester Uniteda Patrick Dorgu.

Trener Ohemeng objavio je na svom Instagramu više fotografija s treninga, a na nekima od njih Frimpong nosi upravo dres Vukovara s brojem 11, a taj pripada njegovom bliskom prijatelju Keyendrahu Simmonsu, s kojim je igrao u mlađim kategorijama Manchester Cityja. Simmonds je bio član Vukovara 1991 u razdoblju od kolovoza 2024. do veljače 2026. godine.

Frimpong je na Anfield stigao iz Bayer Leverkusena krajem svibnja 2025. i potpisao petogodišnji ugovor, a Liverpool ga je doveo aktiviranjem otkupne klauzule vrijedne 40 milijuna eura.