TEŠKA SITUACIJA /

Trener Vukovara ne gubi nadu: 'Borit ćemo se do kraja'

Trener Vukovara Tomislav Stipić nije mogao biti zadovoljan nakon poraza od Gorice u 31. kolu HNL-a jer se njegova momčad sada nalazi na rubu ispadanja iz elitnog razreda hrvatskog nogometa. Gorica je ostala osma te sada ima 35 bodova. Pretposljednji Osijek je na 31 bodu, dok je Vukovar 1991 posljednji s 24, a do kraja prvenstva ostalo je još samo pet kola.

"Borit ćemo se do kraja. Ostat ćemo tim koji koji se ne predaje i to obećajem", rekao je Stipić, a cijelu izjavu pogledajte u videu.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu.

22.4.2026.
19:43
M.G.
Tomislav StipićHnk Vukovar 1991Hnk GoricaHnlIzjava
