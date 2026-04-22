Poznati po ekstremnoj brutalnosti: Počelo masovno suđenje članovima bande MS-13

PRIJETE IM GADNE KAZNE /

U Salvadoru, državi srednje Amerike, počinje najmasovnije suđenje mafiji ikad!

Na optuženičkoj klupi je čak 486 ljudi koje se sumnjiči da su članovi kriminalne bande MS-13 koja je poznata po ekstremnoj brutalnosti i karakterističnim tetovažama, a prošle je godine u SAD-u proglašena stranom terorističkom organizacijom.

Prijeti im žestoka kazna

Tereti ih se za više od 47.000 kaznenih djela, od ubojstava i femicida, do iznuda i trgovine drogom i oružjem.

Optuženi su i za pobunu i pokušaj uspostave paralelne države. S obzirom na optužnicu mnogima prijeti kazna i veća od 240 godina zatvora.