Plenković se razljutio, frcaju prepucavanja: Ima li nade za dogovor oko ustavnih sudaca?

I tjedan dana otkako su trojici sudaca Ustavnog suda istekli mandati, nema dogovora između vladajućeg HDZ-a i oporbenog SDP-a o novim imenima. Premijer Andrej Plenković otvoreno je rekao da vladajuća koalicija stoji iza dvojice kandidata, Željka Pajalića, suca Vrhovnog suda, i odvjetnika Mladena Sučevića. Kao i da trećeg kandidata, makar to bio donedavni Ustavni sudac, Goran Selanec, izabere oporba.

Na ovo je reagirao šef SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić, poručivši da se o imenima u pregovorima javno ne priča, kao i da je nulta točka pregovora odabir predsjednice Vrhovnog suda i tek onda tri ustavna suca. Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić dugo prati ovaj slučaj pa je pojasnila ima li uopće nade za neki dogovor.

Apsolutno ima šanse da se dogovore, smatra Katarina. Svaki put kada treba donijeti neku odluku dvotrećinskom većinom, svjedočimo ovakvim političkim prepucavanjima. Slično je bilo i 2024 godine, ali tada su vladajući i oporba birali po pet sudaca pa je dogovor išao nešto lakše.

Nulta točka pregovora

Sada se biraju tri suca - neparan broj. U HDZ-u otvoreno komuniciraju da žele predložiti dva suca jer jer takav omjer snaga u Saboru. SDP-u to ne odgovara i ono što je nulta točka pregovora za njih je da se odabere predsjednica Vrhovnog suda, a onda da se izaberu tri ustavna suca. U HDZ-u na to ne pristaju, odnosno žele da se prvo izaberu ustavni suci, a onda će dati podršku Mirti Matić, kandidatkinji predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. I sada u ovim tjednima, svjedočimo međusobnim optužbama i da jedni krive druge za blokadu izbora troje sudaca ustavnog sudaca.

Konferencija za medije Hajdaša Dončića toliko je razljutila Plenkovića da je popodne još jednom istupio pred medije.

"Ukoliko ne podrže kandidate koji se sugeriraju, puni teret neupotpunjavanja tri mjesta na ustavnom sudu leži na opoziciji pa neka nose odgovornost", rekao je Plenković. HDZ je očekivao da će danas postići dogovor, novi datum je 30. travnja.