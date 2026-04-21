Plenković objavio imena kandidata koje podržava za Ustavni sud: 'Neka javnost zna'

Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a bila je zakazana za 15 sati. Nakon toga obratio se novinarima premijer Andrej Plenković.

Komentirao je problem Ustavnog suda i Vrhovnog suda.

"Nastojali smo riješiti problem popunjavanja tri mjesta na Ustavnom sudu, kao i problem predsjednika Vrhovnog suda. Neka javnost zna, HDZ i parlamentarna većina podržavaju dva kandidata koji su cijenjeni u struci i iskusni. Riječ je o sucu Vrhovnog suda Željku Pajaliću i odvjetniku Mladenu Sučeviću. Kroz karijerni i životni put nemaju veze s politikom, a još manje s političkim strankama", rekao je premijer te dodao da je to htjela i oporba - ljude koji su stručni i kompetentni.

"Realno gledajući, ni lijeva oporba nema što prigovoriti na ova dva kandidata", rekao je, a što se tiče trećeg mjesta na Ustavnom sudu - četiri imena su bila u opticaju. Odlučili su da oporba predloži koja želi - ako prihvate ova dva koja smo mi predložili. Na taj način", smatra Plenković: "Postići ćemo ono što je nama važno", dodao je.

Što ako oporba odbije prijedlog?

Oba kandidata su iskusna i stručna. Oporba najviše navija za ustavnog suca kojem je istekao mandat - Gorana Selanca.

"Ako oporba ne pristane na ovo, onda je sav teret na njoj. A i nije na oporbi da bi parlamentarnoj većini postavljala ultimatume. Tako nešto ne dopuštamo i to tako ne ide", smatra Plenković. Na komentar novinara da oporba tvrdi da vladajući ucjenjuju, Plenković kaže da oni nude rješenja.

"Ako ovo odbiju, ne znam što im može biti po volji, dodaje. Na pitanje je li ga ministar informirao o situaciji u Šahovskom savezu, dok je on bio na čelu, jer je i sam rekao da je pokrenuo internu reviziju, Plenković je samo rekao - kratko.

"Bio sam koncentriran na ove bitnije teme i navodno je dao već izjavu o tome i nemam što dodavati", rekao je, a na pitanje je li ga iznenađuje, kaže da ne jer je krenula jedna operacija širenja te da

"Svaki dan gledamo igru između lokalnih političara i precizno identificiranih vaših kolega. Međutim, to mene ništa ne iznenađuje niti me zabrinjava. Znam samo ono što je jasna politika vlade ma to je podržavati hrvatske sportaše, trenere i trenerice i postavljati preduvjete za njihove uspjehe. Nitko nije dobio podršku za nezakonite postupke", rekao je. Nadležna tijela će to istražiti, a ministar Glavina priprema cijeli mehanizam koji bi postojeće okvire učinio manje propusnim.

Objasnio je kako nije riječ o promjeni Zakona već više o financijskoj kontroli.