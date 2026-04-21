Sokol o situaciji u Crnoj Gori: 'Premijer Spajić smokvin je list velikosrpskih snaga'

Večeras će se u Crnoj Gori prvi puta obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida tijekom Drugog svjetskog rata u logorima Jasenovac, Mauthausen i Dachau.

"Oni politički krugovi koji su u Crnoj Gori pokrenuli takvo obilježavanje imaju najmanje prava govoriti o Jasenovcu jer se identificiraju s četničkim naslijeđem te negiraju genocid u Srebrenici", poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova na RTL-ov upit odgovaraju kako pažljivo prate izjave hrvatskih političara te smatraju da je od zajedničkog interesa da se obje strane suzdrže od izjava koje mogu negativno utjecati na atmosferu dijaloga i povjerenja.

Za RTL Danas o ovoj temi govorio je član izaslanstva u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore Tomislav Sokol.

Kako vi vidite ovo obilježavanje u Crnoj Gori?

Radi se o očitoj provokaciji. Radi se o provokaciji od strane velikosrpskih političkih snaga koje su dio, nažalost, vladajuće koalicije, a koji su u raznoraznim Vladama praktički od izbora 2020. Dakle, imamo jednu političku opciju koja na direktno liniji s Beogradom koja je pod kontrolom Aleksandra Vučića i koja, nažalost ima veliku podršku Srpske pravoslavne crkve u pokušajima kako bi Crnu Goru ponovno vratila pod okrilje Srbije kako bi bilo ono što smo 90-ih zvali posprdno "drugo oko glave".

Dakle, oni žele potpuno staviti Crnu Goru pod svoju kontrolu. Negirati temeljne tekovine samog crnogorskog identiteta i samostalne nacije. I koriste ovakve provokacije kako bi to postigli. Dakle, radi se o tome. Cilj je spriječiti ili usporiti europsku integraciju Crne Gore kako ona ne bi ušla u Europsku uniju prije Srbije, a kako bi za to mogli okriviti Hrvatsku. Cijelo vrijeme se koriste takvim provokacijama. Ja ću podsjetiti samo da je prije nekog vremena donesena Rezolucija o Jasenovcu upravo s ciljem kako bi se također narušili odnosi između Hrvatske i Crne Gore. I tada je Hrvatska opravdano proglasila troje ljudi, potpredsjednika Vlade Aleksu Bečića, zastupnika Milana Kneževića, koji je tada bio dio također vladajuće koalicije i predsjednika Skupštine Andriju Mandića nepoželjnim osobama u Republici Hrvatskoj.

Na taj je način Hrvatska poslala jasnu poruku da Hrvatska želi Crnu Goru u Europskoj uniji, da Hrvatska nije protivnik Crnoj Gori, ali da će apsolutno reagirati na ono što velikosrpske političke opcije u crnogorskoj vladajućoj većini rade. I to je ona poruka koju ja na kraju krajeva, kad sam u Crnoj Gori, a tamo sam često, šaljem. Cijelo vrijeme Crna Gora ima prijatelja u Hrvatskoj. Hrvatska je saveznik Crne Gore, ali Hrvatska neće dopustiti da velikosrpske snage u crnogorskoj vlasti ugroze sigurnost Hrvatske i okruženja i na kraju krajeva i da samo Crnu Goru ponovno pretvore u ono što je bila ranih devedesetih.

Kakav je Vaš stav o blokiranju puta Crne Gore prema članstvu u Uniji?

Tu treba balansirati. S jedne strane Hrvatska treba reagirati na ovakve poteze, ali treba jasno targetirati one koji su za to krivi, a to su kažem, prvenstveno Nova srpska demokratija koja je dio vladajuće koalicije, čiji je predsjednik Andrija Mandić i Demokratska Crna Gora koja kontrolira sigurnosni aparat Crne Gore na čelu s Aleksom Bačićem. Oni su nedavno donijeli dva zakona kojima su upravo sigurnosni aparat stavili potpuno pod političku kontrolu, što je još jedan primjer puzajuće srbizacije same Crne Gore.

Tako da Hrvatska treba jasnu poruku poslati da ne želi potpuno blokirati europski put Crne Gore. Hrvatskoj je na kraju krajeva, u interesu da Crna Gora uđe u Europsku uniju, ali i Crna Gora koja će biti suverenistička, samostalna, demokratska koja neće biti na daljinski upravljač, bilo Beograda, bilo Moskve. Tako da mi trebamo biti pažljivi i ne treba pretjerivati, odnosno ne treba udarati tamo gdje ne treba. Ali na ovakve provokacije treba reagirati na način da se jasno targetiraju one političke snage u Crnoj Gori koje predstavljaju problem.

Naravno, postaje nesuverenističke snage koje su uglavnom u opoziciji, koje apsolutno ne podržavaju ovakvu situaciju. To su oni koji zapravo su i nada u nekakvu europsku i crnogorsku budućnost same Crne Gore. Naravno, tu je i premijer Spajić koji se, nažalost, sve više i više ponaša kao da je smokvin list upravo tih velikosrpskih snaga koje mu drže većinu i to je ono što je temeljni problem. Ja sam više puta apelirao na njega da se jasno odredi da ne može sjediti na dvije stolice, da ne može govoriti o europskim vrijednostima s jedne strane, a s druge strane popuštati velikosrbima i dopuštati im da rade što hoće. I on će se prije ili kasnije morati jasno odrediti hoće li doista Crnu Goru povesti prema Zapadu ili će se potpuno Crna Gora vratiti u okrilje srpskog sveta. Ja se nadam da će razum prevladati i da će shvatiti da ovakva situacija dalje ne ide.