Rastu tenzije zbog Jasenovca: 'Iza toga stoji velikosrpska politika'

Crna Gora prvi će put obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u logoru Jasenovac, Mauthausen i Dachau. Iz Hrvatske poruka da o tome nemaju pravo ni govoriti.

"Budući da su oni upravo i politički i ideološki vezani, odnosno da se oni identificiraju s četničkim nasljeđem, ali i negiraju genocid u Srebrenici. Zaključak je da je to politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove", komentirao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Svečani program organizira crnogorski parlament, koji je prije dvije godine usvojio Rezoluciju o Jasenovcu. Hrvatska je tada uputila prosvjednu notu te nepoželjnima proglasila predsjednika Skupštine Andriju Mandića, zastupnika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića. Reakcija neće izostati ni ovaj put.

"Treba vrlo oštro reći ono što je. Iza toga stoje elementi velikosrpske politike i to što Crna Gora radi nije joj u interesu, posebno način na koji je došlo do te odluke je iritantan za RH", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Rezolucija imala beogradski potpis

Sporna Rezolucija izglasana je samo mjesec dana nakon rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u koju je podržala i Crna Gora. Ona o Jasenovcu, tvrdila je oporba u Podgorici - imala je beogradski potpis - pa su tada napustili i dvoranu. Ponavljaju da je sada situacija ista.

"Gospodin Knežević radi sve da osujeti put Crne Gore u EU i to po nalogu prijatelja iz Beograda. Mandić kaže cilj je isti samo idemo drugim putevima, a ovaj događaj sutra to najbolje dokazuje", rekao je Nikola Rakočević (Demokratska partija socijalista).

Ističe da se parlament ne pojavljuje kao organizator drugih sličnih događaja, no članovi parlamentarne većine ne vide ništa sporno.

"Svatko ima pravo na svoj politički stav, naravno ja kao građanka osuđujem sve zločine", dodala je Slađana Kaluđerović (Socijalistička narodna partija).

Vučić: 'Krivi smo jer smo šutjeli'

Tenzije rastu, a srbijanski predsjednik jučer s komemoracije u Donjoj Gradini najavljuje gradnju svog memorijalnog kompleksa posvećenog jasenovačkim žrtvama.

"Tamo nikome neće biti zabranjeno da dođe kao što nam je danas zabranjeno da odemo u Jasenovac i položimo cvijeće. Mi smo krivi za to jer smo šutjeli, jer nas je bilo briga tko će nas pomilovati. Najnapadaniji sam Srba i to u cijeloj regiji", komentirao je Aleksandar Vučić.

Hrvatska i Crna Gora krenule su u rješavanje niza otvorenih pitanja poput ratne odštete. Crnogorski predsjednik Milatović prije dvije godine tijekom boravka u Dubrovniku napisao da je razaranju grada doprinijela i tadašnja politika Crne Gore. Zbog novih tenzija s crnogorske strane, Grlić Radman u pitanje dovodi njihov ulazak u Uniju.

"Ti politički krugovi rade zapravo medvjeđu uslugu procrnogorskim i proeuropskim snagama u Vladi Crne Gore", rekao je Grlić Radman.

Na upit o porukama iz Hrvatske ujedno i članice Unije, iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova odgovor nisu poslali.