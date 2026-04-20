Španjolci uklanjaju ustaške simbole s grobnice Vjekoslava Maksa Luburića

S grobnice zloglasnog zapovjednika ustaškog logora Jasenovca Vjekoslava Maksa Luburića na gradskom groblju Carcaixent u pokrajini Valenciji moraju se ukloniti ustaški simboli, priopćile su španjolske vlasti, a prenosi agencija EFE.

Po odluci španjolske vlade, Luburićeva grobnica uvrštena je u Katalog simbola i elemenata suprotnih demokratskom sjećanju, što podrazumijeva da se s nje moraju ukloniti svi profašistički simboli.

Vjekoslav Maks Luburić bio je visoki ustaški časnik, zapovjednik koncentracijskog logora Jasenovca u kojem je, prema službenim podacima JUSP-a Jasenovac ubijeno više od 83.000 Srba, Židova, Roma i hrvatskih političkih protivnika ustaškog režima.

Foto: CBW/Alamy/Profimedia

Spomenik veliča fašizam

Luburić se nakon Drugog svjetskog rata nastanio u Španjolskoj pod zaštitom Francove diktature, gdje je živio normalnim životom pod lažnim imenom, priopćilo je nedavno resorno španjolsko Ministarstvo demokratskog sjećanja.

Luburić je ubijen 1969. godine u svojoj kući u Španjolskoj, vjerojatno u organizaciji Udbe.

Izvješće Tehničke komisije španjolske vlade o simbolima i elementima suprotnim demokratskom sjećanju ukazuje na to da spomenik na Luburićevu grobu predstavlja veličanje fašizma i njegovih protagonista, što je nespojivo s demokratskim vrijednostima i sjećanju na žrtve, prenosi španjolska novinska agencija EFE.

Poslana uputa

Nadgrobni spomenik, podignut 1976. godine na istaknutom mjestu na groblju Carcaixent, sadrži simboliku i elemente koji veličaju lik dužnosnika odgovornog za sustav koncentracijskih logora Nezavisne Države Hrvatske (NDH) tijekom Drugog svjetskog rata, kao i ustaški režim kojem je pripadao.

Stoga je poslana uputa zainteresiranim stranama te nadležnim regionalnim i lokalnim vlastima kako bi se osiguralo hitno uklanjanje simbola fašističkog ustaškog režima sa spomenika i javnog prostora, dodaje agencija.

Nadalje, nalaže se postavljanje natpisa koji pružaju istinit povijesni kontekst, u skladu s načelima Zakona o demokratskom sjećanju, s jasnim referencama na Luburićevu ulogu u ustaškom režimu i počinjene zločine - s posebnim osvrtom na genocid počinjen u logoru Jasenovac.

