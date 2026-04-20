REAKCIJA MINISTRA /

Radman oštro o Crnoj Gori: 'Negirate Srebrenicu, imate najmanje prava govoriti o Jasenovcu'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iskazivanje pijeteta žrtvama Jasenovca je nužno i moralno obvezujuće, no politički krugovi koji to čine u Crnoj Gori ne djeluju iskreno, nego s ciljem zaoštravanja odnosa dviju država, rekao je u ponedjeljak hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman

20.4.2026.
12:51
Hina
Podsjetimo, crnogorska skupština simboličnim će programom 21. travnja obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u logorima Jasenovac, Mauthausen i Dachau, prvi put otkako je u lipnju 2024. usvojila rezoluciju o Jasenovcu što je izazvalo prosvjednu notu iz Zagreba i rast napetosti u odnosima dviju zemalja. 

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak je naglasio da sve hrvatske institucije svake godine „iskazuju pijetet prema žrtvama ustaškog režima za vrijeme Drugog svjetskog rata”. 

„To je nužno i moralno obvezujuće”, rekao je Grlić Radman, no naglasio da politički krugovi u Crnoj Gori koji su pokrenuli obilježavanje imaju „najmanje prava govoriti o Jasenovcu” jer se identificiraju „s četničkim naslijeđem, ali i negiraju genocid u Srebrenici”. 

Radman: Ne djeluju iskreno

Ministar je rekao da ti krugovi „ne djeluju iskreno” i zapravo ne iskazuju pijetet prema žrtvama, nego „prije svega djeluju u interesu svojih politika” kojima je cilj „produbiti političke podjele i zaoštriti odnose između Crne Gore i Hrvatske”. 

Grlić Radman je ponovio da se Crna Gora mora suočiti s „mračnom prošlošću devedesetih” tijekom kojih su njezini državljani „napadali i razarali Dubrovnik” te „pljačkali, ubijali i odvodili civilno pučanstvo u logor Morinj”. Grlić Radman je podsjetio Podgoricu da je njegovanje dobrosusjedskih odnosa načelo Europske unije, saveza kojemu Podgorica teži. 

"Crna Gora mora dokazati da je istinski zagovaratelj članstva u EU-u", naglasio je. 

Crnogorski parlament izglasao je rezoluciju o Jasenovcu sredinom 2024., uz odsustvo opozicije i nekoliko zastupnika vlasti.  Rezoluciju su tada podržali zastupnici Pokreta Europa Sad premijera Milojka Spajića, prosrpske desnice na čelu s predsjednikom parlamenta Andrijom Mandićem, Demokratima Alekse Bečića te prosrpskog SNP-a.

Opozicijski zastupnici, koji su bojkotirali glasanje, govorili su da se radi o kukavičjem jajetu Aleksandra Vučića kako bi se pogoršali dobrosusjedski odnosi s Hrvatskom.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je prosvjednu notu Crnoj Gori te nepoželjnim osobama proglasilo predsjednika Skupštine Andriju Mandića, zastupnika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića.

Mandić i zastupnik Milan Knežević pripadaju strankama rasformiranog proruskog Demokratskog fronta, na čiju je inicijativu rezolucija i izglasana.

