Bajs ruši rekorde u Zagrebu: Neke stanice se ukidaju, a stižu i teretni bicikli

Zagreb čekaju promjene oko usluge javnih gradskih bicikala - usluge Bajs. U pola godine od kako su na zagrebačkim cestama ostvareno je više od pola milijuna najmova i pređeno ukupno više od milijun kilometara, podaci su to koje je iznio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Novost je da se povećava broj bicikala i stanica, ali i trajanje vožnje unutar pretplate i to s 30 na 45 minuta. Uvodi se i pilot-projekt takozvanih "cargo bicikala", koji će omogućiti prijevoz većih tereta ili djece, kao alternativa za građane koji nemaju ili ne žele koristiti automobil.

Reporterka RTL-a Danas Maja Oštro Flis razgovarala je s pročelnikom zagrebačkog Gradskog ureda za promet Androm Pavunom.

Koje su novosti?

Izuzetno smo zadovoljni koliko se koriste; bicikli su non-stop u pogonu. Ovaj petak smo imali rekord – 10.000 korištenja. To na 2.000 bicikala znači da je svaki bicikl taj dan provezen pet puta. Sve se češće voze. Voljeli bismo ih imati još više. Velika je potražnja i zato je najveća novost da naručujemo još dodatnih tisuću. Osim toga, provodimo reviziju i optimizaciju stanica, gdje ćemo povećati broj stanica za 15 na način da ćemo neke nove dodati, a neke ukinuti.

To je isto sigurno bilo zanimljivo pratiti – koje su stanice dobro prošle, koje se više pune ujutro, a koje prazne navečer.

Sve ovo radimo na temelju podataka. Sad već imamo jako puno podataka o tome gdje se bicikli nepropisno odlažu te gdje se i koliko često koriste. Imamo i zahtjeve korisnika. Ovo je bio jedan veliki analitički poduhvat u kojem smo uvažili zahtjeve građana, ali se najviše vodili stvarnim korištenjem.

Dodajemo dvije stvari koje su građani jako tražili: to je pretplata od 45 minuta za 45 eura i skraćivanje vremena pauze s 30 na 20 minuta. Tako ćete moći svakih 20 minuta, ako imate godišnju pretplatu od 30 eura ili ovu novu od 45 eura, imati svoju besplatnu vožnju.

Stižu i teretni bicikli. Što je to točno i kome su namijenjeni?

Sada ćemo ih staviti kao pilot-projekt kako bi ljudi mogli obaviti nešto malo ozbiljnije s biciklom: otići u šoping, na plac, prevesti dvoje djece u vrtić ili školu ili otići na rekreaciju. To su pravi teretni bicikli i oni imaju drugi režim korištenja: tamo gdje ih preuzmete, na istu ih lokaciju morate i vratiti.