Sjajne vijesti za sve koji voze Bajs! Tomašević najavio promjenu koji su svi očekivali

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije u utorak predstavio je novosti vezane uz uslugu gradskih javnih bicikala Bajs. Prvi čovjek Zagreba najavio je proširenje usluge, ali i izvijestio o dosadašnim rezultatima Bajsa.

"Uoči Dana Planeta Zemlje predstavljamo novosti uz uslugu Bajs koju smo nazvali Bajs 2.0. Kontinuirano raste broj korisnika, a sad tijekom proljeća bilježimo i jači porast. Imamo preko 70 tisuća registriranih korisnika - što je grad veličine Zadra. Imamo preko pola milijuna najmova.

Kad gledamo vožnje koje su odrađene putem Bajsa, u ovih šest mjeseci napravljeno je preko milijun kilometara, što je udaljenost veća nego do Mjeseca i nazad. Imali smo po deset tisuća najmova dnevno pa smo vrlo zadovoljni kako se Bajs koristi", rekao je Tomašević.

Novosti u Bajsu

Tomašević je pred novinarima najavio dodatne bicikle kazavši kako se broj popularnih 'Bajseva' povećava za 50 posto. "Usluga će krenuti nakon ljeta, tada će stići tisuću dodatnih bicikala", kazao je.

Gradonačelnik je nadalje predstavio novosti u funkcioniranju Bajsa:

"Revidiramo postojeću mrežu stanica. Važno nam je da ga doista koriste građani Grada Zagreba pa smo zato uveli velik broj stanica i kako bi bicikli bili dostupni po kvartovima.

Pretplata će se moći produžiti na više od 30 minuta bicikliranja, odnosno 45 minuta.

Obavezna pauza, ovisno o pretplati, smanjit će se s 30 na 20 minuta. Uz dodatno plaćanje moći će se nastaviti odmah.

Uvodimo pilot-projekt teretnog bicikla kako bi građani mogli koristiti bicikl i za prevoženje tereta", kazao je Tomašević.

Navedene novosti je detaljnije objasnio pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Nove stanice za Bajs i promjene u aplikaciji

"Oduševljeni smo s brojem najmova - preko pola milijuna najmove. Bajseve možemo vidjet i po zimi, i po kiši. To je nešto nevjerojatno što se u Zagrebu dogodilo. Imamo kontinuiran rast, a očekujemo da će travanj prešišati ožujak. Rekordni dan imali smo neki dan - gotovo deset tisuća najmova. Svaki bajs u Zagrebu je triput korišten pa se sve češće događa da nema bajseva.

To polako postaje problem i mi smo ga odlučili adresirati", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna pa nastavio:

"Povećavamo udio bajseva s dječjom sjedalicom. Doista ga mnogi koriste za prijevoz djece pa ćemo povećati broj takvih bicikala. Novi bajsevi stižu nakon ljeta.

Spomenuli smo i proširenje stanica. Odlučili smo broj povećati za novih 28 stanica. Neke stanice koje nisu zaživjele smo ukinuli i dajemo priliku novim stanicama po tome što su tražili građani. Gledali smo i to gdje korisnici ilegalno ostavljaju bicikle, a jedno od tih mjesta je Aquaris. Ukidamo dvanaest stanica, a novima dajemo priliku - nekima i na rubnim dijelovima grada."

Pavuna je podsjetio da dijelu korisnika Bajsa uvijek nedostaje nekoliko minuta za vožnju. "Iako je većina korištenja bicikla ispod 30 minuta, ima korisnika koji su ga koristli za veću udaljenost pa su morali dodavati 50 centi na pretplatu. Zato uvodimo novu godišnju pretplatu od 45 eura za 45 minuta."

Cargo bajsevi

Govoreći o novom projektu teretnih bajseva, Pavuna je kazao kako je riječ o nezavisnoj usluzi. "Testirat ćemo u četiri kvarta teretne bajseve. Budući da dio građana ne koristi automobil, ovako će moći natrpati cargo-bajs i voziti teret ili dvoje klinaca istovremeno.

Može se koristiti i za odlazak na reciklažno dvorište, umjesto da bacaju krupni otpad u spremnike za mješoviti otpad. Taj bas će se morati vratiti na stanicu gdje je uzet. Cijena će biti subvencionirana, ali nešto veća. Jedan takav će biti i na Jarunu, primjerice za roštilje", kazao je.

