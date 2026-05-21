RUMER WILLIS /

Najstarija kći otkrila koliko se Bruce Willis promijenio: 'Krhkost nije prava riječ'

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Kći Brucea Willisa progovorila je o stanju popularnog oca kojem je 2023. dijagnosticirana bolest koja uzrokuje brojne poremećanje, uključujući i promjene u osobnosti

21.5.2026.
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
Rumer Willis, 37-godišnja kći bivšeg glumačkog para Demi Moore i Brucea Willisa, progovorila je o životu uz svog oca koji već je već neko vrijeme lošeg zdravstvenog stanja.

Poznatom 71-godišnjem glumcu godine 2023. je dijagnosticirana frontotemporalna demencija, poremećaj koji mu je uzrokovao poremećaj govora, propadanje funkcija ponašanja te promjene u osobnosti. Upravo o tim promjenama osobnosti progovorila je i njegova kći koja je otkrila kako je novo stanje potaknulo nježniju stranu glumca kojeg smo dosad poznavali u nešto drugačijem svjetlu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Pojavila se nježnost. Uvijek je bio taj nekakav macho tip, a sada je tu... krhkost nije prava riječ, ali jednostavno neka blagost koju si kao Bruce Willis možda na neki način nije mogao dopustiti", rekla je Rumer u podcastu The Inside Edit.

Najstarija kći Willisa i Demi Moore s vremena na vrijeme podijeli neki detalj iz obiteljskog života na društvenim mrežama pa je tako nedavno podijelila kako je neizmjerno sretna i zahvalna što još uvijek ima priliku provoditi vrijeme s ocem.

"Jako sam zahvalna što ga mogu zagrliti, bilo da me prepozna ili ne. I dalje osjetim da prima ljubav koju mu dajem, a ponekad uhvatim i onu malu iskru koja podsjeća na njega", napisala je Rumer na Instagramu u studenom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
