Demi Moore šokirala javnost drastičnom promjenom: Istina iza mršave linije je potresna

Na dodijeli Oscara 2026. glumica Demi Moore (63) šokirala je javnost svojom mršavom linijom i tužnom ekspresijom na licu. Društvene mreže odmah su krenule pretpostavljati koji je razlog njezine promjene izgleda.

Neki smatraju da je riječ o rigoroznoj dijeti, drugi vjeruju da koristi Ozempic, lijek za dijabetes, koji se koristi i za mršavljenje, a koji je posljednjih godina postao popularan. Ostali povezuju njezinu promjenu izgleda s čestim estetskim zahvatima.

Izvori bliski Demi tvrde da se ona stalno podvrgava različitim estetskim postupcima, od lakših tretmana poput injekcija za hidrataciju kože do ozbiljnijih zahvata poput zatezanja lica i vrata.

Demencija Bruce Willisa utjecala na glumicu

Glumičine fizičke promjene uzrokovane su emocionalnim stresom zbog demencije bivšeg supruga, glumca Bruce Willisa (71). Izvori navode da situacija kroz koju prolazi je izuzetno teška za nju; ima problema sa snom, stres utječe na njezin apetit, raspoloženje i svakodnevno funkcioniranje.

Willis i Moore udali su se 1987. godine i proveli su 13 godina u braku tijekom kojeg su dobili tri kćeri Rumer (37), Scout (34) i Tallulah (32). Par se rastao 2000. godine, no ostali su bliski i nastavili funkcionirati kao obitelj.

Srceparajuća priča

Sve se promijenilo 2022. godine kada je Bruceu dijagnosticirana afazija, poremećaj kojeg obilježava potpuni gubitak govora i govornog razumijevanja. Ta dijagnoza afazije kasnije je precizirana kao frontotemporalna demencija. Demi je teško podnijela činjenicu da nekada energičan i karizmatičan čovjek polako gubi svoje sposobnosti.

Tijekom 2025. godine njegovo se stanje dodatno pogoršalo. Više nije mogao samostalno hodati niti govoriti, zbog čega je smješten u ustanovu s 24-satnom njegom. Za Demi je to bio još jedan težak udarac.

Demi traži ljepotu i ljubav u sadašnjosti

U rujnu 2025. glumica je otvoreno progovorila o situaciji, ističući kako je važno prihvatiti stvarnost i pronaći ljepotu i ljubav u sadašnjem trenutku, unatoč svemu. Moore ga redovito posjećuje i dijeli emotivne trenutke s obitelji, iako liječnici upozoravaju da će bolest nastaviti napredovati.

Uz emocionalni stres zbog bivšeg supruga, Demi se suočava s osjećajem usamljenosti. Nakon osam godina braka, 2013. godine glumica se razvela od glumca Ashtona Kutchera (48).

Od tada nije pronašla stabilnu vezu, a prema riječima bliskih ljudi, strahuje da možda više nikada neće pronaći ljubav.

