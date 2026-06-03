Numerolozi su otkrili četiri najteže godine: Izračunajte svoju i saznajte jeste li u opasnosti

U potrazi za smislom i predvidljivošću, mnogi se okreću numerologiji, drevnoj praksi koja proučava mističnu vezu između brojeva i životnih događaja.

Prema njezinim načelima, naši životi nisu slučajan niz događaja, već se odvijaju u predvidljivim devetogodišnjim ciklusima. Svaka godina unutar ciklusa nosi jedinstvenu energiju, tako što donosi specifične prilike, lekcije i izazove.

Iako je svaka faza ključna za osobni razvoj, neke se godine univerzalno smatraju težima od drugih. To nisu razdoblja kazne, već intenzivnog učenja, testiranja izdržljivosti i duboke unutarnje transformacije koja nas priprema za budućnost.

Kako izračunati svoju osobnu godinu

Da biste razumjeli u kojoj se fazi ciklusa nalazite, potrebno je izračunati broj vaše osobne godine. Formula je jednostavna: zbrojite dan i mjesec svog rođenja s brojevima tekuće kalendarske godine.

Primjerice, za osobu rođenu 15. lipnja koja želi saznati svoju osobnu godinu za 2026., izračun bi izgledao ovako: 1 + 5 (dan) + 6 (mjesec) + 2 + 0 + 2 + 6 (godina).

Zbroj je 22. Budući da se u numerologiji najčešće radi s jednoznamenkastim brojevima, potrebno je dalje zbrajati: 2 + 2 = 4. Dakle, za tu osobu 2026. je osobna godina u znaku broja četiri. Jedina iznimka su takozvani "glavni brojevi" 11 i 22, koji se ne reduciraju dalje.

Foto: ChatGPT

Godine čekanja i introspekcije

Nakon energičnog i proaktivnog početka ciklusa u godini broja jedan, često slijede razdoblja koja testiraju naše strpljenje i tjeraju nas da pogledamo unutar sebe. Iako naizgled mirne, ove godine mogu biti iznimno zahtjevne.

Osobna godina dva: Godina sporosti i emotivnih testova

Druga godina ciklusa donosi naglo usporavanje. Nakon poleta i akcije iz prethodne godine, dvojka nas prisiljava na čekanje, suradnju i diplomaciju.

Energija je usmjerena na odnose, partnerstva i emocionalnu ravnotežu. Uspjeh više ne ovisi o individualnom naporu, već o sposobnosti timskog rada i razumijevanja drugih. Mnogima se ovo razdoblje može činiti frustrirajuće sporo, kao da se ništa konkretno ne događa, što dovodi do osjećaja stagnacije i nestrpljenja.

Intuicija je izoštrena, ali su mogući i problemi s postavljanjem granica. Ključna lekcija je naučiti kako biti strpljiv i djelovati u skladu s drugima, a ne protiv njih.

Osobna godina sedam: Suočavanje sa samim sobom

Sedma godina je godina duboke introspekcije, duhovnog traženja i odmora. Poziva nas da se povučemo iz vanjskog svijeta i posvetimo analizi vlastitog života, ciljeva i uvjerenja.

To je vrijeme za učenje, meditaciju i povezivanje sa svojom unutarnjom mudrošću. Iako je ključna za duhovni rast, ova faza može biti iznimno teška jer donosi osjećaj usamljenosti i izolacije.

Bez puno vanjske akcije, prisiljeni smo suočiti se s vlastitim strahovima, sumnjama i neriješenim pitanjima. Postoji opasnost od prevelike analize svake situacije, pa čak i depresije.

Putovanja su moguća, ali najčešće u svrhu obrazovanja ili zdravlja. Ovo je godina traženja istine, koja ponekad može biti bolna.

Foto: ChatGPT

Godine napora i velikih završetaka

Dok su neke godine teške zbog svoje pasivnosti, druge donose izazove kroz naporan rad, ograničenja i bolne, ali nužne, završetke.

Osobna godina četiri: Vrijeme teškog rada i discipline

Četvorka simbolizira rad, red i postavljanje temelja za budućnost. Ova godina u numerološkom ciklusu zahtijeva disciplinu, organizaciju i izdržljivost. Mogu se pojaviti brojne prepreke i ograničenja koja djeluju nametnuto i testiraju našu volju.

Ovo je razdoblje u kojem se uspjeh ne postiže srećom, već isključivo upornim i praktičnim radom.

Često se čini da ulažemo golem napor bez trenutnih rezultata, što može biti demotivirajuće. Ključno je ostati fokusiran, pažljivo upravljati vremenom i resursima te ne preuzimati nepotrebne rizike.

Nagrade za trud uložen u godini broja četiri obično stižu kasnije, ali su zato stabilne i dugotrajne.

Osobna godina devet: Teret otpuštanja i opraštanja

Kao posljednja godina devetogodišnjeg ciklusa, devetka nosi energiju završetka, čišćenja i pripreme za novi početak. Ovaj period može biti emotivno najizazovniji jer zahtijeva svjesno otpuštanje svega što nam više ne služi - odnosa, poslova, navika, pa čak i uvjerenja.

To je vrijeme za dovršavanje započetih projekata, raščišćavanje nereda, kako fizičkog tako i mentalnog, te opraštanje sebi i drugima. Proces otpuštanja može biti bolan i donijeti osjećaj gubitka ili tuge.

Ponekad se u ovoj godini događaju prekidi veza ili drugi značajni završeci. Važno je ne držati se grčevito za prošlost, jer time samo blokiramo prostor za nove prilike koje donosi sljedeća godina, godina broja jedan.