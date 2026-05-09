Kakva je vaša majka zapravo? Prava istina je u njezinom datumu rođenja, evo kako to otkriti

U nedjelju, 10. svibnja, obilježava se Majčin dan, praznik posvećen ženama koje su nam podarile život. To je prilika da im iskažemo ljubav i zahvalnost za svu podršku i brigu koju nam pružaju.

Jedan od zanimljivih načina da dublje razumijemo njihovu osobnost i pristup majčinstvu nudi nam numerologija, drevna vještina koja proučava skriveno značenje brojeva. Izračunom životnog broja, koji se temelji na datumu rođenja, možemo otkriti jedinstvene crte karaktera koje oblikuju svaku majku.

Kako izračunati životni broj

Životni broj smatra se jednim od najvažnijih pokazatelja u numerologiji jer otkriva našu životnu svrhu, talente i izazove s kojima se susrećemo. Postupak izračuna je jednostavan, a sve što vam je potrebno jest potpuni datum rođenja vaše majke.

Najprije je potrebno svesti dan, mjesec i godinu rođenja na jednoznamenkaste brojeve. Zatim se ti brojevi zbrajaju, a njihov se zbroj ponovno svodi na jednu znamenku. Iznimka su takozvani "master" brojevi 11, 22 i 33, koji se ne reduciraju jer nose posebnu i pojačanu vibraciju.

Primjerice, ako je majka rođena 25. lipnja 1991. godine, izračun izgleda ovako: Dan: 2 + 5 = 7 Mjesec: 6 Godina: 1 + 9 + 9 + 1 = 20, što se svodi na 2 + 0 = 2. Na kraju zbrojite dobivene brojeve: 7 + 6 + 2 = 15. Budući da rezultat nije master broj, svodi se na 1 + 5 = 6. Životni broj ove majke je šest. Kako biste si olakšali, vaš datum možete izračunati i preko stranice Astro Seek.

Majka broj jedan: Vođa i zaštitnica

Majka s brojem jedan rođena je predvodnica. Energična je, neovisna i čvrste volje. Za svoju obitelj je istinska zaštitnica, uvijek spremna preuzeti inicijativu i donijeti važne odluke.

Njezina snaga djeci je nadahnuće, no ponekad njezina odlučnost može djelovati dominantno. Svoju djecu potiče da budu samostalna, hrabra i da se ne boje kročiti vlastitim putem.

Majka broj dva: Brižna i intuitivna duša

Ovo je majka koja utjelovljuje nježnost, strpljenje i empatiju. Njezina je intuicija iznimno izražena, što joj omogućuje duboko razumijevanje dječjih osjećaja, čak i onih neizrečenih.

Dom joj je utočište mira i sklada. Ponekad može biti preosjetljiva i sklona izbjegavanju sukoba kako bi sačuvala harmoniju.

Majka broj tri: Kreativna i vesela prijateljica

Majka s brojem tri komunikativna je, kreativna i puna života. Njezin je dom često ispunjen smijehom, glazbom i radošću, a ona je u srcu umjetnica koja potiče dječju maštu i izražavanje.

Uvijek je spremna za igru i razgovor. Zbog svoje svestranosti, ponekad može raspršiti energiju na previše strana.

Majka broj četiri: Stup obitelji

Praktična, organizirana i pouzdana, ova je majka pravi stup obitelji. Cijeni red, rad i disciplinu te te vrijednosti usađuje i svojoj djeci. Uvijek je tu da pruži osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

Ponekad njezina potreba za strukturom može prijeći u tvrdoglavost i otpor prema promjenama.

Majka broj pet: Avanturistica slobodnog duha

Brojne stranice, poput Horoscope tvrde da je majka s brojem pet dinamična, znatiželjna i iznad svega cijeni slobodu. Svoju djecu potiče na istraživanje svijeta, učenje kroz iskustvo i prilagodljivost.

Njezin je odgoj često nekonvencionalan i ispunjen avanturama. Njezina nemirna priroda ponekad joj otežava uspostavljanje rutine.

Majka broj šest: Srce obitelji

Broj šest u numerologiji predstavlja njegovatelja. Ove su majke iznimno brižne, odgovorne i posvećene obitelji, a njihov je dom toplo gnijezdo puno ljubavi. Smatraju se utjelovljenjem majčinske figure.

Njihova slabost leži u tome što ponekad mogu biti previše zaštitnički nastrojene i preuzeti previše tuđih briga.

Majka broj sedam: Mudra učiteljica

Ova je majka introspektivna, analitična i duhovna. Cijeni znanje i mudrost te potiče svoju djecu na duboko razmišljanje i postavljanje pitanja o svijetu oko sebe.

Potreban joj je mir i vrijeme za sebe kako bi napunila baterije, zbog čega ponekad može djelovati povučeno ili distancirano.

Majka broj osam: Ambiciozna pokretačica

Majka s brojem osam je snažna, ambiciozna i ima izražene liderske sposobnosti. Usmjerena je na uspjeh i materijalnu sigurnost te svoju djecu uči vrijednosti rada, ustrajnosti i odgovornosti.

Uvijek će učiniti sve za svoju obitelj, no ponekad zbog usmjerenosti na posao može djelovati previše zahtjevno.

Majka broj devet: Suosjećajna humanitarka

Ovo je majka s velikim srcem, puna suosjećanja i razumijevanja za druge. Ona je idealistica koja vjeruje u bolji svijet i te vrijednosti prenosi na svoju djecu, učeći ih toleranciji, velikodušnosti i pomaganju drugima.

Njezina slabost je što zbog brige za druge ponekad zaboravi na vlastite potrebe.

Master brojevi: Posebna misija

Majka broj 11: Kao nositeljica master broja, ova majka je izuzetno intuitivna, inspirativna i duhovno osviještena. Ona je "stara duša" koja svojoj djeci služi kao duhovni vodič. Zbog svoje visoke osjetljivosti, može biti sklona nervozi.

Majka broj 22: Broj 22 nosi naziv "majstora graditelja" jer ima sposobnost pretvaranja snova u stvarnost. Ova majka je praktična vizionarka koja djecu uči kako ciljeve ostvariti disciplinom i radom. Snažna je i sposobna, ali ponekad i sklona kontroli.

Majka broj 33: Ovo je najrjeđi master broj, koji simbolizira "učitelja bezuvjetne ljubavi". Majka s ovim brojem iznimno je suosjećajna i posvećena dobrobiti drugih. Svojoj djeci životom pruža primjer empatije i nesebičnosti.