Kći Demi Moore pozirala u ikoničnom bikiniju iz filma 'Striptease': Kojoj bolje stoji?

Rumer Willis nedavno je počastila svoje obožavatelje provokativnim fotografijama na kojima nosi isti bikini koji je njezinu majku, Demi Moore, proslavio u filmu "Striptease" iz 1996. godine. Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su komentirali nevjerojatnu sličnost između majke i kćeri.

Demi je u filmu utjelovila Erin Grant, a tada sedmogodišnja Rumer igrala je njezinu kćer Angelu. Sada, gotovo 30 godina kasnije, Rumer je odlučila odati počast svojoj mami, tako što je ponosno pozirala u svjetlucavom zlatnom bikiniju. Izgled je upotpunila sunčanim naočalama i crnim štiklama, a posebnu pažnju privukla je činjenica da je na fotografijama potpuno prirodna, bez šminke.

Uz seriju fotografija, Rumer je podijelila i nekoliko kadrova s kćerkicom Louettom Isley, koja će uskoro napuniti dvije godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Film "Striptease" bio je poprilično kontroverzan u svoje vrijeme, a Demi je prošle godine otvoreno progovorila o izazovima koje je nosio. Otkrila je da su mnogi mislili kako je uvijek bila sigurna u svoje tijelo, ali istina je, kaže, bila drugačija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek sam birala projekte koji bi mi pomogli da se suočim sa svojim nesigurnostima", priznala je. Također je dodala da su je oduvijek zanimale "provokativne teme, ali ne na seksualan način, već one koje potiču na razmišljanje".

Rumer i Demi već su ranije dijelile filmski set – godinu dana prije "Stripteasea" Rumer je debitirala u filmu "Now and Then", gdje se također pojavila uz svoju slavnu mamu.

POGLEDAJTE VIDEO: Demi Moore trijumfalno odnijela kipić za hororac

Tekst se nastavlja ispod oglasa