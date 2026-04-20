Zagreb dobiva pet velikih centara: Tomašević predstavio investiciju vrijednu 23 milijuna eura

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak je predstavio pet novih kapitalnih investicija u zagrebačku kulturu vrijednih 23 milijuna eura naglasivši i kako je namjera gradske vlasti decentralizirati kulturu i ''doći s kulturom'' građanima u kvartove.

''Kultura nam je jedan od strateških projekata u Gradu Zagrebu. Gradovi se razlikuju primarno po kulturi, bilo da se radi o 'hardveru' – kulturnoj baštini i zgradama, bilo da se radi o 'softveru' odnosno o kulturnim sadržajima'', rekao je Tomašević.

Podsjetio je na dosadašnja gradska ulaganja u kulturi u skladu s programom razvoja kulture od 2024. do 2030. istaknuvši projekte koji se provode i pred skorim su završetkom, uključivši i obnovu Paromlina, Kina Europe, Umjetničkog paviljona, Muzeja za umjetnost i obrt, Kuće hrvatskog filma i Kazališta Komedija.

Ti projekti vrijedni su 209 milijuna eura od kojih je 131 iz europskih fondova, oko 71 iz zagrebačkog i oko sedam iz državnog proračuna.

Ulaganja od centra do Jelkovca

Pet novih kapitalnih investicija u kulturu - Kulturno-umjetnički centar Pluto, Muzički centar Tesarna u Gredelju, Kulturni centar Jelkovec, Interkulturni društveni centar Tržnice Trnje i Galerija Draškovićeva, vrijedne su oko 23 milijuna eura, kazao je Tomašević dodavši kako će se, prema sadašnjem planu, ti projekti financirati isključivo iz gradskog proračuna.

Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić kao najvrjedniji projekt izdvojila je Centar Pluto na prostoru bivše tvornice u Ulici Ljudevita Posavskog gdje se planira veliki galerijski prostor – prvi zagrebački suvremeni ''kunsthalle'' s nizom popratnih sadržaja procijenjene vrijednosti 11,5 milijuna eura bez PDV-a.

Najavila je kako će zaštićena zgrada Tesarne u kompleksu Gredelj biti prenamijenjena u koncertno-edukacijski prostor, odnosno muzički centar za razvoj nove autorske glazbe te da je za taj projekt planirano 2,5 milijuna eura.

Veliki projekt na istoku grada

Gradsko naselje Sopnica-Jelkovec u Sesvetama dobit će centar kulturnog i društvenoga života s velikom dvoranom te prostorima za radionice i druge programe. Novi sadržaji planirani su i u Starom Trnju, gdje će se na prostoru bivše tržnice urediti Interkulturni društveni centar s galerijom i manjom dvoranom.

Ti projekti vrijedni su 4,2, odnosno 3,9 milijuna eura, a kao peti od najavljenih projekta predstavljena je nova gradska umjetnička galerija u Draškovićevoj ulici za koju je planirano oko 800.000 eura. Završetkom ovih projekata Zagrepčani će dobiti pet novih, suvremeno opremljenih prostora kulture i umjetnosti na ukupno oko 10.000 četvornih metara.

“Realizacija ovih novih kapitalnih projekata dio je provedbe gradske kulturne strategije Program razvoja kulture 2024.–2030., koja je trenutačno na trećini razdoblja provedbe, a čiji je cilj sažet u sloganu 'Kultura koja stvara grad, grad koji živi kulturu'. Upravljanje ovim prostorima temeljit će se na participativnom modelu'', kazala je Višnić.

Rekonstrukcije i dogradnje

Na predstavljanju je istaknuto i da je pokrenuta obnova Kina Tuškanac, te je u pripremi rekonstrukcija i dogradnja četiri kulturna centra – Novi Zagreb, Ribnjak, Maksimir i Dubrava. Procjena vrijednosti tih projekata je 38,7 milijuna eura, a također će biti financirani iz gradskog proračuna.

U narednih nekoliko godina Grad Zagreb, uz 70,8 milijuna eura koliko trenutno investira u kapitalne projekte u kulturi, uložit će još 62 milijuna eura u nove kapitalne investicije u kulturi, odnosno ukupno više od 132 milijuna eura u razdoblju 2024.-2030, rečeno je.

