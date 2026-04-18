Od plastičnih kanti do dječjih kolica: Šokantno što je sve izvađeno iz zagrebačkog jezera

VELIKA AKCIJA ČIŠĆENJA /

Na zagrebačkom jezeru Sopnice provedena je akcija čišćenja uoči Dana planete Zemlja. Volonteri su iz okoliša uklanjali raznovrstan otpad, od plastičnih kanti i dječjih kolica do olupina automobila. Među sudionicima su bili i političari, a ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je problem neodgovornog bacanja otpada i njegov utjecaj na prirodu.

Ministrica Marija Vučković također je sudjelovala u akciji i upozorila na prisutnost plastike koja najviše ugrožava okoliš. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je kako je Grad Zagreb povećao stopu odvajanja otpada, ali da i dalje postoji problem neodgovornog ponašanja građana. Osim čišćenja, u akciji su se sadila i stabla, a volonteri su poručili da je cilj obnoviti prirodu i podići svijest o važnosti njezina očuvanja. Više pogledajte u prilogu