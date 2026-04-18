Na nogama 70 tisuća ljudi: 'Dosta je bilo priče kako živimo u bajci i blagostanju'

VELIKI PROSVJED U ZAGREBU /

U Zagrebu je održan veliki sindikalni prosvjed s glavnim zahtjevom Vladi - povećanje plaća i mirovina.

Prema procjeni sindikata okupilo se 70 tisuća ljudi, koji su stigli sa stotinama autobusa iz mnogih dijelova Hrvatske. Prosvjed su organizirali Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata i Sindikat umirovljenika Hrvatske.

Traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. Usto zahtijevaju i pravedniju raspodjelu dobiti te niže cijene hrane i pristupačnije stanovanje.

Okupili su se na Trgu Republike Hrvatske i u povorci stigli do Jelačićeva trga s kojeg su uputili žestoke poruke. Više pogledajte u videu